Kurze Sommerpause der Kultur-Kasse

Die Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer macht von Montag, 4. August, bis einschließlich Donnerstag, 21. August 2025, eine kurze Sommerpause. In dieser Zeit bleibt die Vorverkaufsstelle geschlossen. Damit Kulturinteressierte dennoch bequem an ihre Eintrittskarten gelangen, stehen weiterhin mehrere Alternativen zur Verfügung. Tickets für Veranstaltungen sind wie gewohnt in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich. Zudem können Eintrittskarten jederzeit online über den Ticketshop der Wallfahrtsstadt Kevelaer unter www.kevelaer-marketing.de sowie über www.eventim.de erworben werden. Ab Montag, 25. August 2025, ist die Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus wieder zu den regulären Öffnungszeiten für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Öffnungszeiten der Tourist Information im

Solegarten St. Jakob:

Di. – Fr. 9 – 17 Uhr

Sa. – So. 10 – 15 Uhr