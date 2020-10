In der Nacht zu Donnerstag, 01.10.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter an der Hauptstraße zwischen 21 Uhr am Vorabend und 7 Uhr morgens Kupferrohre.

Bei den Rohren handelte es sich um zwei circa 2,50 m lange Regenfallrohre aus Kupfer die rechts und links neben der Eingangstür der Hausnummer 21 angebracht waren.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.