Kupferrohr geklaut

Am Donnerstag (31. Januar 2019) gegen 4.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus auf der Neustraße ein etwa zwei Meter langes Stück Kupferfallrohr. Ein Hausbewohner hatte zur Tatzeit verdächtige Geräusche gehört, die Täter aber nicht gesehen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.