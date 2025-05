Kupferdach an Kapelle entwendet

Bisher unbekannte Personen haben in der Zeit von Freitag, 16. Mai 2025, 14 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025, 8 Uhr, Kupfer an zwei Kapellen auf dem Kevelaerer Friedhof an der Römerstraße entwendet.

An einer Kapelle wurde die gesamte Kupferabdeckung des Daches (Durchmesser etwa drei Meter) entfernt, an einer zweiten Kapelle die Abdeckungen mehrerer Pfeilervorsprünge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.