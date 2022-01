Kupferabdeckung von Kita gestohlen

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit vom 20. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021 an einer Kindertagesstätte an der Straße Neuer Markt in Winnekendonk zu einem Diebstahl. Der/die Täter*in hatten in besagtem Zeitraum vom Dach der Kindertagesstätte circa 15 Meter Kupferabdeckung entwendet und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.