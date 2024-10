Kunstvolles Schulprojekt zu Hans Mennekes

Vom 5. Mai bis zum 1. September 2024 zeigte das Niederrheinische Museum Kevelaer e. V. in Kooperation mit der Gemeinde Weeze die Sonderausstellung „Hans Mennekes – Sein Lebenswerk“. Neben zahlreichen Führungen und Workshopangeboten rund um den Weezer Künstler war es der Gemeinde und dem Museum besonders wichtig, auch die beiden Grundschulen in Weeze zu integrieren. So entstand ein umfangreiches Schulprojekt mit den ehemaligen Klassen 4a und 4b der KGS Marienwasser und der jetzigen 3b der Petrus-Canisius-Schule.

Im Original

Das Projekt startete für jede Schulklasse im Niederrheinischen Museum in Kevelaer, um sich die Werke von Hans Mennekes (1911 – 1983) im Original anzuschauen und mehr über das Leben des Künstlers zu erfahren. So betrachteten die Schülerinnen und Schüler farbenfrohe Glasmalereien und Mosaike, abstrahierte Aquarellmalereien und außergewöhnliche Entwürfe für Bronzen und Goldschmiedearbeiten. Dann wurden noch in der Ausstellung die Buntstifte gezückt und jedes Kind zeichnete sein Lieblingswerk von Hans Mennekes nach, durfte es aber zugleich ganz eigen für sich interpretieren und verändern.

Die nächsten beiden Projekttage fanden jeweils in der Schule statt. Zunächst wurden die Zeichnungen aus dem Museum auf das Format A3 vergrößert und anschließend farbenfröhlich mit Pastellkreiden koloriert. Da sich jeder Entwurf einer Künstlerin oder eines Künstlers nach und nach verändern kann, haben auch die Kinder neue Ideen in ihre Pastellbilder einfließen lassen oder einmal ganz andere Farben ausprobiert.

Besonders viel Freude machte das Material und die Technik mit Pastell, denn viele Schülerinnen und Schüler hatten solche Kreiden noch nie zuvor in der Hand gehalten.

Auch die letzte Maltechnik am dritten Projekttag war für die meisten etwas Neues. Nun mussten die Entwürfe wiederum verkleinert oder ein Ausschnitt gewählt werden, um auf eine A5 große Glasplatte zu passen. Mit einer Konturenpaste zeichneten die Schülerinnen und Schüler die Linien ihrer Zeichnungen nach und die Flächen füllten sie mit leuchtenden Glasmalfarben vorsichtig aus. Das Ergebnis waren farbintensive Glasbilder mit den unterschiedlichsten Motiven, jedes Werk ein wahres Unikat.

Der Künstler Hans Mennekes war ein künstlerisches Allroundtalent. Er zeichnete Entwürfe für die verschiedensten Kunsthandwerke und beherrschte selbst die unterschiedlichsten Techniken wie Aquarell, Linolschnitt, Glasmalerei… Dabei waren seine Werke zum einen ganz klassisch und traditionell ausgearbeitet, zum anderen aber auch expressiv und abstrakt. Doch seine künstlerischen Ursprünge in der Glasmalerei finden sich in seinem Œuvre immer wieder.

In diesem Sinne konnten die Weezer Schulklassen in diesem Projekt ebenfalls ganz unterschiedliche und neue Kunsttechniken ausprobieren und ihre Motive klassisch, expressiv oder abstrakt ausarbeiten. Gemeinsam bleibt ihnen dabei die Entdeckung der Glasmalerei.

Natürlich durften die wundervollen Arbeiten der Kinder nicht im Verborgenen bleiben. Die Werke der beiden Klassen der Marienwasser-Grundschule konnten bereits Ende Juni im „Weezer Wellenbrecher“ im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des Fördervereins der Weezer Grundschulen e. V. präsentiert werden.

Die Bilder der 3b der Petrus-Canisius-Schule werden nun vom 14. Oktober bis zum 15. November 2024 im Rathaus der Gemeinde Weeze in einer kleinen Ausstellung gezeigt.