Kunstrasen für Kervenheim?

Die CDU-Fraktion im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer will die Trainingsbedingungen der Kevelaer Kings, die überregional erfolgreich im American Football sind, nachhaltig verbessern.

Mit einem Antrag an den Rat bittet die CDU die Verwaltung, kurzfristig Trainingsmöglichkeiten für den Winter 2025/26 zu prüfen und langfristig die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände des SV Union Kervenheim zu evaluieren.

„Die Kevelaer Kings sind sportliche Botschafter unserer Stadt und repräsentieren Kevelaer weit über die Stadtgrenzen hinaus. Es ist unser Ziel, ihnen die notwendigen Trainingsmöglichkeiten zu verschaffen, damit sie ihren Sport auch weiterhin erfolgreich ausüben können“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Maaßen.

Hintergrund des Antrags ist ein Hilferuf der Kevelaer Kings. Der Verein, der mittlerweile Mannschaften in den Altersklassen U10, U13, U16, U19 sowie ein Seniors-Team stellt, beklagt die fehlenden Trainingskapazitäten in den Wintermonaten.

„Die Kevelaer Kings leisten nicht nur im sportlichen Bereich hervorragende Arbeit, sondern auch in der Jugendarbeit. Dieses Engagement verdient unsere volle Unterstützung“, betont der Kervenheimer Ortsvorsteher Martin Brandts.

Er sieht in dem Antrag auch eine Chance für seine Ortschaft: „Ein Kunstrasenplatz in Kervenheim könnte den Kevelaer Kings eine dauerhafte sportliche Heimat bieten. Gleichzeitig würde auch der SV Union Kervenheim profitieren, dessen Trainings- und Spielbetrieb in den Wintermonaten ebenfalls stark eingeschränkt ist.“

Die CDU-Fraktion ist sich der angespannten Haushaltslage der Stadt bewusst, weist jedoch auf mögliche Förderprogramme sowie die Einbindung von Sponsoren und Spendern hin: „Ein solches Projekt kann nur gelingen, wenn Rat und Verwaltung ein klares Signal der Unterstützung geben und gemeinsam mit dem Verein an einer Lösung arbeiten“, so Maaßen abschließend.