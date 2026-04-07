Kunstpause im Niederrheinischen Museum Kevelaer

Das Niederrheinische Museum Kevelaer lädt am Freitag, 17. April 2026, um 12:30 Uhr erneut zur beliebten „Kunstpause“ ein.

Das kompakte Format richtet sich an alle, die sich in ihrer Mittagspause eine inspirierende Auszeit gönnen möchten.

Im Rahmen der rund 30-minütigen Kurzführung wird jeweils ein ausgewähltes Thema der Dauerausstellung näher betrachtet und anschaulich vermittelt. Die „Kunstpause“ bietet damit die Gelegenheit, Kunst und Kultur in kurzer Zeit intensiv zu erleben.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro pro Person.