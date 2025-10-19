Kunstpause im Museum

Einmal im Monat findet im Niederrheinischen Museum Kevelaer die beliebte Kunstpause in der Mittagszeit statt.

Dabei wird in einer kurzweiligen halben Stunde ein besonderer Themenbereich aus der Dauerausstellung vorgestellt und gemeinsam betrachtet. In der nächsten kunstvollen Mittagspause im Oktober soll eine bedeutende Persönlichkeit für das Museum vorgestellt werden.

Treffpunkt für diese Kunstpause ist am Donnerstag, 23. Oktober 2025, um 12.30 Uhr im Foyer des Niederrheinischen Museums. Der Eintritt kostet 2,50 Euro pro Person und ist ohne Anmeldung möglich.