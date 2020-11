Kunstkalender des Gymnasiums ist erschienen

Nach 2016 und 2018 erscheint am Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasium auch nun wieder ein Kunstkalender für das kommende Jahr. Diesmal hat die Kunst- AG einen attraktiven Wandkalender gestaltet, der passend zu allen zwölf Monaten einen großformatigen Kunstdruck auf 250g-Papier zeigt.

Dabei handelt es sich um Abbildungen von Acrylmalereien, Aquarellen und Farbstiftzeichnungen der Kunst AG-Mitglieder aus den Klassen und Stufen 8 bis Q2 unter der Leitung des Kunstpädagogen Paul Wans, die in diesem Jahr entstanden sind. Der Kunstkalender ist ab sofort für 10 Euro im Sekretariat der Schule oder auch in der Kevelaerer „Bücherstube im Centrum“, Hauptstraße 48/50, erhältlich. Ein eventueller Überschuss geht an den Förderverein der Schule. (42 x 30 cm; 13 Farbdrucke mit Titelblatt und Rückpappe; hochwertiger Qualitätsdruck matt; Foliendeckblatt aus Hart-PVC glasklar; Metallspirale als Wire-O-Bindung.)

Auf dem Foto: Die KvGG Kunst- AG im Kevelaerer Museum; für den Fotografen fünf Sekunden ohne Masken: (li. v. vorne n. hi.) Antonia Sachtleber, Inja Klocke, Alessia Baumgart, Anna Bousart, Pia Waerder, Lynn Hendricks; (re. v. v. n. hi.) Lena Verheyen, Zozan Ayhan, Viola Molderings, Lina Jakomin, Meike Heymings, Johanna Putzek und Paul Wans.

Foto: KvGG