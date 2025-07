Kunsthistorische Führung im Niederrheinischen Museum

Noch bis zum 27. Juli 2025 zeigt das Niederrheinische Museum in Kevelaer die farbgewaltigen Werke des Künstlers Heiner Schlesing (1901 – 1992). Sie erinnern an die großen Maler der Klassischen Moderne wie August Macke, Max Pechstein oder Paul Gauguin.

Einzigartig erscheinen aber die durchdachten Kompositionen Schlesings, wie er Landschaften und Menschen in geometrische Formen auflöst.

In Verbindung mit einer staunenswerten Farbigkeit ziehen sie die Betrachtenden in ihren Bann und erzählen von faszinierenden Ländern, die Schlesing auf seiner Weltreise in den 1930er Jahren kennenlernte und deren Motive er über Jahrzehnte verarbeitete.

Das Niederrheinische Museum lädt zu einer Reise durch die Bildwelten von Heiner Schlesing ein. Am Freitag, 18. Juli 2025, um 15 Uhr – ganz ohne Voranmeldung zu einem Eintrittspreis von 5 Euro.