Kunsthistorische Führung

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer lädt am Samstag, dem 31. Januar 2026, um 12:00 Uhr zu einer kunsthistorischen Führung durch die Kunstsammlung Dr. Georg und Eva Ratermann ein. Unter dem Titel „Wilhelm Lehmbruck und der Expressionismus“ werden ausgewählte Werke des Expressionismus und der Klassischen Moderne vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht das Schaffen von Wilhelm Lehmbruck, ergänzt durch Arbeiten weiterer bedeutender Künstler wie Werner Gilles, Otto Mueller, Max Beckmann, Josef Scharl und Ernst Barlach. Die Führung vermittelt anschaulich, wie sich die expressionistische Kunst entwickelt hat und welche künstlerischen Ideen dahinterstehen – für kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt beträgt 5,00 Euro pro Person. Das Museum weist daraufhin, dass Jacken und Mäntel sowie Rucksäcke und Taschen größer als DIN A4 nicht mit in die Ausstellungsräume genommen werden dürfen. Dies dient der Sicherheit der Objekte und des Museums. Es besteht die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen sowie Jacken und Mäntel an der Garderobe aufzuhängen.