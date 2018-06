Während eines Redaktionsgesprächs mit Ulla Genzel, der beliebten niederrheinischen Künstlerin, entstand die Idee gemeinnützige Organisationen in Kevelaer zu unterstützen. Spontan sagte die Winnekendonkerin zu, eines ihrer beliebten Motive mit den „Kevelaerer Ladys“ zu stiften. Das Bild (50 x 100 cm) zeigt die drei lebenslustigen älteren Damen während einer Fietstour rund um unser beschauliches Kevelaer.

Ab 25 Euro sicher gewinnen

Die Auswahl der Organisation fiel nicht schwer, schließlich hatte Ulla Genzel eine nicht ganz freiwillige Beziehung zur Tafel in Kevelaer. „Es gab mal Zeiten, wo die Tafel in Kevelaer unsere Rettung war. Leider sah ich dort sogar auch viele Rentner. Damals schwor ich mir, wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, die Tafel zu unterstützen, dann tue ich das. So richtig reich bin ich immer noch nicht, aber ein Bild von den Kevelaerer Ladys kann ich gerne zur Verfügung stellen“, sagt sie voll Inbrunst. „Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn viele Kevelaerer mitmachen, schließlich ist die Tafel eine besonders wichtige und notwendige Institution für Kevelaerer Bürger, die sich finanziell oftmals Lebensmittel nicht leisten können“.

Für diese Aktion wird nicht nur das Originalbild versteigert, sondern auch hochwertige handsignierte Kunstdrucke des Motivs. Jeder, der am Ende der Aktion insgesamt 25 Euro oder mehr gespendet hat, erhält einen Druck in Originalgröße. Es lohnt sich also in jedem Fall mitzumachen.

„Die Versteigerung funktioniert jedoch etwas anders als man es kennt“, sagt der KB-Herausgeber Rudi Beerden. „Wir möchten, dass möglichst viel Geld für die Tafel zusammenkommt, daher haben wir uns eine besondere Spendenaktion mit Versteigerungscharakter überlegt.“

Wie genau läuft das ab? Jeder, der spenden möchte, kann Woche für Woche (bis einschließlich 3. Juli 2018) einen Betrag seiner Wahl geben, egal ob einen Euro oder 100 Euro. Jeden Mittwoch wird dann die höchste additive Einzelspende ermittelt und am darauffolgenden Donnerstag im KB und im Internet anonym veröffentlicht. Jetzt kann man weitersteigern, um das Originalbild zu ergattern oder zumindest die 25 Euro für einen garantierten Kunstdruck zu erreichen. Dazu muss man das Höchstgebot übertreffen, in dem man die Differenz zwischen diesem Betrag und seiner eigenen zuvor getätigten Spende(n) plus mindestens einen Euro gibt.

Wenn also zum Beispiel der Höchstbetrag der Woche 28 Euro betrug und man hatte selbst zuvor insgesamt zehn Euro gespendet, dann muss man jetzt mindestens 18 + 1 Euro oder mehr geben, um im Rennen zu bleiben. So kann man sich jede Woche überlegen, ob man noch mitmachen und das Gebot erhöhen möchte.

Tafel hat hohe Sachkosten

Wilfried Binn von der Kevelaerer Tafel ist begeistert von dieser Idee und freut sich sehr über das Engagement von Ulla Genzel und dem Kevelaerer Blatt. „Wir haben schon immer nach Wegen gesucht, wie wir den Finanzbedarf des Vereins besser decken können. Die Lebensmittel werden uns kostenfrei bereitgestellt, aber die laufenden Sachkosten sind schon enorm, insbesondere wenn wir neue Fahrzeuge anschaffen müssen. Daher ist diese Aktion eine tolle Sache darauf aufmerksam zu machen“, sagt Binn voll Freude.

So bieten Sie mit:

Um mitzubieten überweisen Sie Ihr Gebot an das Konto der Tafel bei der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, IBAN DE39 3225 0050 0700 4377 83, oder bei der Volksbank an der Niers, IBAN DE71 3206 1384 4313 2230 14 oder direkt über www.facebook.com/KevelaererTafel/. Bitte geben Sie als Betreff unbedingt „Ulla Genzel“ an. Ab einem Spendenbetrag von 25 Euro stellt die Kevelaerer Tafel auf Nachfrage eine Spendenbescheinigung aus.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer der Spendenaktion erklärt sich damit einverstanden, im Falle des Gewinns ggf. mit Namen und Foto im Kevelaerer Blatt und dessen Onlineauftritt sowie in anderen Medien wie Facebook und Instagram veröffentlicht zu werden.