Kunst von Paul Wans in Vincent van Gogh Tribute

Im vorletzten Jahr hatte das International Cultural Management in Barcelona zum 170. Geburtstag des niederländischen Malers Vincent van Gogh weltweit den „Vincent van Gogh Tribute Award“ ausgeschrieben.

Künstlerinnen und Künstler sollten je eines ihrer jüngeren Werke online senden, das einen einzelnen Aspekt im Gesamtwerk des Niederländers bearbeitet. Neben einer Kurzvita sollte ebenfalls eine knappe Erläuterung der eingereichten Arbeit sowie zusätzlich ein grundsätzlicher Text über das eigene künstlerische Werk hochgeladen werden.

Ende des vergangenen Jahres staunte der Kevelaerer Künstler Paul Wans nicht schlecht, als er darüber benachrichtigt wurde, dass er von den vielen hundert interessierten Bewerberinnen und Bewerbern zu den 180 Finalisten gehöre, die nun im entsprechenden Bildband mit Werk und Text vorgestellt werden würden.

Da van Gogh bekanntlich sowohl in Zeichnungen als auch in Gemälden immer wieder Kartoffeln, deren Ernte und Erntehelfer thematisiert hat, hatte Wans seine Malerei „The New Potatoes“ eingereicht.

Vor einigen Tagen erhielt er nun die ersten Exemplare des 224 Seiten umfassenden, DIN A4 großen Bildbandes, der neben Bildern der Preisträgerin Rania Abulhasan aus Kuwait auch die Arbeiten der anderen 179 nominierten Künstlerinnen und Künstler aus etlichen verschiedenen Nationen zeigt.

Und so findet man auf Seite 149 des Hardcoverbuches die Abbildung vom Aquarell des Kevelaerer Künstlers mit dem Auszug aus einem Text des Bonner Kunstkritikers Jan Thorn-Prikker, des Enkels des bekannten gleichnamigen niederländischen Künstlers aus dem 19./20. Jahrhundert.

Darin schreibt er unter anderem über die Malerei des Kevelaerers: „Dabei sind seine Bilder unerbittlich modern, moderner als viele Moden der letzten Jahre. Seine Bilder zeigen die Schönheit der verkehrten Welt, zerrissen. Zwischen Neuer Sachlichkeit und Fotorealismus zeigen sie das Ende des Kitsches, die Verwandlung von Landschaft in Landwirtschaft. Die Wirklichkeit als Kunst. Als historisch bewusste, geschichtlich fortgeschrittene Malerei hat sie nichts mehr zu tun mit der Welt und der Malerei Vermeers und Breughels, die nur Kilometer entfernt entstand und doch Lichtjahre weit weg liegt.“

Seit ein paar Tagen gibt es nun weltweit diesen englischsprachigen Bildband auch im öffentlichen Buchhandel. Das im Verlag Contemporary Art Station erschienene Buch „Vincent van Gogh Tribute“ ist auf mehreren Online-Verkaufsplattformen wie zum Beispiel auch Amazon und unter der ISBN 978-84-10291-96-6 erhältlich.

„Diese Kollektion ist mehr als eine Hommage; es ist ein dynamischer Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der den Lesern einen Einblick in die Art und Weise bietet, wie van Goghs Kunst über Generationen und Kulturen hinweg inspiriert und sich weiterentwickelt“, heißt es im entsprechenden Werbetext.

Nach diesem Erfolg arbeitet Wans, der seit über zwei Jahren auch wieder Vorsitzender des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Niederrhein ist, schon längst für verschiedene Ausstellungsprojekte im Jahr 2025.

Im kommenden April wird seine Galerie, die LDX Art Gallery, auch Bilder von ihm auf der Art Mailand präsentieren. Eine der Malereien für diese internationale Messe zeitgenössischer Kunst, die kurz vor Ostern vom 4. bis zum 6. April stattfindet, ist soeben fertig geworden und hat den Titel „Oh Shit!“. Auch weitere Ausstellungsbeteiligungen im September und Dezember stehen bereits fest.

Weitere Infos im Internet unter www.wanskunst.de.