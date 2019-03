Kunst- und Kreativnetzwerk „wirKsam e.V.“ gegründet

unst und Kultur in unserer Stadt – das ist es, was uns antreibt!“ da sind sich die Gründungsmitglieder einig. Raphaele und Peter Feldbrügge, „Fredda“ Wouters, Tatjana van Went, Daniel Wouters, Anne und Ruben van Rennings haben gemeinsam einen Verein gegründet: „wirKsam e.V. – Kunst – und Kreativnetzwerk Kevelaer und Umgebung“.

Künstlerisch, kreativ und kulturell

Kennen und schätzen gelernt haben sich die sieben über ihre bereits bestehenden Projekte: Die Landpartie am Niederrhein, das KUK-Atelier, den Zeltplatz Anna Fleuth sowie die sozialen Kunstprojekte des Atelier van Went. „In den vergangenen Jahren wurde immer wieder deutlich, dass eine gemeinsame organisatorische und rechtliche Struktur wertvoll sein könnte,“ erklärt Künstlerin Fredda Wouters, die zusammen mit Anne van Rennings, einer der Initiatorinnen der Landpartie am Niederrhein, den Vorstand von wirKsam e.V. bildet.

Neben Kunst und Kultur in ihren vielfältigen Facetten, soll kulturelle Bildung aller Altersgruppen sowie der Austausch künstlerisch, kreativ und kulturell aktiver Menschen untereinander gefördert werden. Aktuelle Projekte sind unter anderem die Landpartie am Niederrhein und das KUK-Atelier, der Verein ist zudem Partner des „Internationalen Madonnari-Festival“ und ein Kinder-Kunst-Projekt ist in Planung. „Wir sehen unseren Verein als kooperationsfreudigen Netzwerkpartner und Projektträger,“ erläutert Anne van Rennings, „Mit eigenen Projekten und zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern, der Stadt, Schulen und anderen Aktiven und Vereinen werden wir uns für eine Bereicherung des kulturellen Lebens in Kevelaer einsetzen. Ideen dafür gibt es unzählige.“ Zur Finanzierung setzt der Verein auf öffentliche Fördergelder, Spenden und Sponsorengelder.

Interessierte sind eingeladen die Kulturarbeit von „wirKsam e.V.“ als Fördermitglied zu unterstützen. Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr laden die Vereinsmitglieder zum Kulturstammtisch ins KUK-Atelier am Johannes-Stalenus-Platz. Fragen, Anregungen und Projektideen sind willkommen. Informationen zu aktuellen Projekten und Kontaktmöglichkeiten gibt es außerdem auf der Internetseite „wirksam-ev.de“.

Die Vereinsmitglieder von „wirKsam“ präsentieren sich auf einem Posterfoto auf der Rückseite dieser KB-Ausgabe.