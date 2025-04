Mitten im Sommer, wenn das attraktive Parkgelände um das Gradierwerk der Wallfahrtsstadt Kevelaer gerne von zahlreichen Touristen besucht wird, verwandelt sich die Tourist Information im Solegarten St. Jakob diesmal sogar für drei Wochen wieder in einen gläsernen Kunstpavillon.

Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr mit äußerst positiver Resonanz bei den zahlreichen Besuchern und auch bei den Medien präsentiert der „Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Niederrhein“ in Kooperation mit dem Kevelaer Marketing vom 18. Juni bis 13. Juli 2025 unter dem Motto „KUNST NATÜRLICH!“ in einer öffentlichen, temporären Präsentation wieder Arbeitsergebnisse einer Künstlerin, die sich mit dem vielseitigen Themenbereich Natur und Umwelt auseinandergesetzt hat. Dabei spielt das Motto „KUNST NATÜRLICH!“ einerseits auf das Selbstverständnis und die grundsätzliche Bedeutung Bildender Kunst im öffentlichen Raum an, andererseits wird damit bezugnehmend auf die Parkanlage, den sogenannten Solegarten St. Jakob, zugleich auch der inhaltlich-thematische Rahmen Natur und Umwelt angesprochen.

Die entsprechende BBK-Ausschreibung haben alle Mitglieder dieses Verbandes der professionellen Künstlerinnen und Künstler zwischen Heinsberg, Düsseldorf, Duisburg, Wesel, Emmerich und Krefeld erhalten. Die Jury hat getagt und sich mit deutlicher Mehrheit für die eingereichten Werke der Weseler Künstlerin Christina Stavrou entschieden.

Die erste dortige Ausstellung im vergangenen Sommer hat gezeigt, dass sich das gläserne Gebäude als temporäre Galerie nicht nur ausgezeichnet für eine derartige Schau bildnerischer Werke eignet, sondern dass die Präsentation hochwertiger Kunstoriginale auch eine deutliche Bereicherung der vielseitigen programmatischen Angebotsinhalte im Solegarten St. Jakob darstellt.

Auch für den kommenden Sommer haben Hendrik Görtz, die ehemalige Leiterin Verena Rohde vom Kevelaer Marketing und Paul Wans als Vorsitzender des „BBK Niederrhein“ wieder federführend die Organisation und Realisierung dieses Projektes in die Hand genommen und sorgen gemeinsam für ein weiteres hochwertiges Kunstevent in der Wallfahrtsstadt. Nicht nur Kunstbegeisterte können sich also schon jetzt auf die Eröffnung dieser Ausstellung in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob am Mittwoch, dem 18. Juni 2025, um 18.30 Uhr freuen, wenn es wieder heißt: „KUNST NATÜRLICH!“.

Ausstellung

Ausstellungseröffnung:

18. Juni 2025, 18.30 Uhr

Ausstellungszeitraum:

18. Juni bis 13. Juli 2025

Tourist Information

Solegarten St. Jakob

Twistedener Straße 140

47623 Kevelaer

Öffnungszeiten

Di. – Fr. 9 – 17 Uhr

Sa. – So. 10 – 15 Uhr