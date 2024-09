Zum elften Mal lud Judith Schelbergen zu „LandArt“ ein Kunst in und um die Kreativschmiede

/ von Geertje Wallasch

Maren und Michael Davids aus Kamp-Lintfort nehmen eine Skulptur von Judith Schelbergen mit nach Hause. Foto: gee

Der Besucherstrom reißt nicht ab bei der schon elften „LandArt“ in der Kreativschmiede von Judith Schelbergen. Nach einem bewölkten ersten Tag strahlte die Sonne am Samstag vom Himmel und der Parkplatz füllte sich. Schon vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr schlendern die Menschen über die Wiese um das Landhaus mit dem Atelier von Schelbergen. Sitzplätze laden zum Verweilen ein.

Direkt am Haus bietet Gianluca Antoniazzi von Viniazzi Weine sein Sortiment an, das die Besucherinnen und Besucher des Marktes annehmen und sich gemütlich vor das Haus setzen. Gleich nebenan gibt es bei Rainer Verhülsdonk vom NuK Achterhoek Flammkuchen. Kaffee und Kuchen gibt es auf der anderen Seite des Hauses. Dort stehen Ina David und die NuK-Crew mit verschiedenen Sorten an Gebäck. Gegrilltes gibt es und auch orientalische Leckereien sind im Angebot.

Mit den verschiedenen kunsthandwerklichen Angeboten kommt der Augenschmaus bei weitem nicht zu kurz. Das ist hier etwas Besonderes. Das wissen Menschen aus Hamburg oder Bayern zu schätzen und fahren extra deswegen hierher nach Acherhoek, dem kleinen Dorf am Niederrhein. Entdeckt haben sie es im Netz auf Facebook. In Hamburg gäbe es so etwas nicht, verraten die Hamburger.

Hermann Straeten, der Miniaturen drechselt, hat sich für seine Turmkreisel in Frankreich inspirieren lassen, die hatte er dort entdeckt.

Ein kleines Brett aus Kirschholz, das Georg Laerma…