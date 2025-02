„Kevelaer stimmt“ lud Bürgerinnen und Bürger zu einem gemeinsamen Abend ein Kundgebung im Forum Pax Christi

/ von Lisa Schweren

Vertreterinnen und Vertreter sowie Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen Kevelaer betreuten die Postkartenaktion. Fotos: LS

Zur Bundestagswahl 2025 hat sich im Januar die Initiative „Kevelaer stimmt“ gegründet. Sie will sich für die Demokratie und ihre Werte in Kevelaer einsetzen. Nach einer Sprayaktion ( das KB berichtete ) folgte am vergangenen Mittwoch eine Kundgebung im Forum Pax Christi.

Die Veranstaltung im Herzen der Stadt sollte keine politische sein, so die Veranstalter im Vorfeld. Vielmehr sollten Werte diskutiert und gefeiert werden. So luden Postkarten mit verschiedenen Fragen die Besucherinnen und Besucher der Kundgebung dazu ein, sich Gedanken zu eben diesen Werten zu machen. Eine Frage dabei lautete: „Was ist deine Botschaft für Kevelaer?“

Kugelschreiber und Buntstifte standen allen zur Verfügung, um kreativ auf diese Frage zu antworten. An Leinen konnten die Karten dann aufgehängt werden, damit auch andere die Botschaften lesen konnten.

Direkt am Eingang gab es für alle Sticker mit dem Logo der Initiative. Viele der Menschen, die gekommen waren, klebten sich die Sticker gleich an die Jacke.

Bei Musik, Getränken und Pommes konnten die Menschen erst einmal ankommen, bevor die Kundgebung offiziell begann.

Die Moderation des Abends übernahm David Burau, Pfarrer der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kevelaer. Gleich zu Beginn ließ er die Menschen wissen: „Kevelaer …