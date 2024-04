Kulturerbe lebt in Kevelaer wieder auf

In diesem Jahr findet eine Drehorgel-Wallfahrt vom 31.05. bis 02.06.2024 in Kevelaer statt. „Letztes Jahr begeisterten wir bereits über 1000 Besucherinnen und Besucher mit kostenlosen Konzerten. Dieses Jahr erwarten wir sogar doppelt so viele Gäste“, berichten Heike und Johannes Rath, Organisatorin und Organisator der Wallfahrt.

Über 30 Drehorgelspielerinnen und Drehorglspieler aus ganz Deutschland und Besucherinnen und Besucher aus einem Umkreis von 100 Kilometern nahmen nach Angaben der Veranstalterin und des Veranstalters im vergangenen Jahr teil. „Aufgrund des großen Erfolgs entschieden wir, in diesem Jahr die Drehorgel-Wallfahrt mit Unterstützung der Stadt, der Kirche und des Orgelbauvereins unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zu veranstalten.“

Fast 40 Drehorgelspieler und -spielerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Belgien, Großbritannien und der Schweiz werden in diesem Jahr zu der Wallfahrt erwartet. „Das Kulturerbe Drehorgel wird in Kevelaer wieder aufleben“, berichtet das Ehepaar Rath stolz. Seit 2017 seien Drehorgeln und ihre Musik durch die „UNESCO“ als immaterielles Kulturerbe anerkannt. „Die Stadt wird in historische Klänge gehüllt, Nostalgie und Tradition werden wiederbelebt. Staunende Kinderaugen, Senioren mit Tränen in den Augen und mitsingendes Publikum werden auch dieses Jahr erwartet.“

Höhepunkte der Veranstaltung sind:

Das Mitsingkonzert zum Auftakt der Veranstaltung am Freitagabend in Pastors Garten (bis zu 800 Besucherinnen und Besucher)

Die Drehorgel-Wallfahrt am Samstagvormittag mit Segnung der Pilger und Pilgerinnen

Ein zentrales Drehorgelkonzert im Pax Forum Christi am Samstagnachmittag (bis zu 600 Besucherinnen und Besucher)

Die Premiere einer Drehorgel-Version von Heinrich Heines Gedicht „Wallfahrt nach Kevelaer” zu seinem 200. Jubiläum

Das Benefizkonzert in der Marienbasilika am Sonntag (etwa 800 Besucherinnen und Besucher) mit einem Duett zwischen Kirchenorgel, gespielt von Elmar Lehnen, und Drehorgel, gespielt von Friedlinde Engeser aus dem Orgelhaus Raffin aus Überlingen.

Kostenfreies Angebot

Die gesamte Veranstaltung ist über das komplette Wochenende kostenfrei. Freiwillige Spenden am Ausgang gehen, nach Deckung aller Kosten, dem Kevelaerer Orgelbauverein für den weiteren Erhalt der Basilika-Orgel zu. „Im vergangenen Jahr konnte mit den Einnahmen ein zusätzliches Register der Seifertorgel finanziert werden“, so die Veranstalterin und der Veranstalter. Am Sonntagvormittag werden außerdem einige der Drehorgelspieler und Drehorgelspielerinnen verschiedene Pflegeheime besuchen und den Seniorinnen und Senioren mit ihren Instrumenten ein wenig Kurzweil und Freude bringen.

Verkaufsoffener Sonntag

„Für den Einzelhandel konnten wir einen verkaufsoffenen Sonntag organisieren, der von den Drehorgeln begleitet wird“, so das Ehepaar Rath abschließend.