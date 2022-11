Kulturelle Weihnachtsgeschenke

Die Weihnachtszeit nähert sich mit großen Schritten und damit auch die Suche nach dem richtigen Geschenk für die Liebsten. Dafür hat das Kevelaer Marketing ein prall gefülltes Kultur-Portfolio im Angebot.

Theater

Die Theatersaison beginnt im neuen Jahr am Mittwoch, 11. Januar 2023, mit einer Adaption der erfolgreichen Buchreihe von Jan Weiler, „Das Pubertier“. Für all diejenigen, die auch ein Kind in der Pubertät haben oder jemanden kennen, der eins hat, ist dieses Theaterstück des „Westfälischen Landestheaters“ genau das Richtige. Das Publikum kann auf der Bühne die Mutation der Kinder in rasender Geschwindigkeit von fröhlichen, neugierigen und nett anzuschauenden Mädchen und Jungen zu muffeligen, maulfaulen und hysterischen Pubertieren miterleben. Und das Beste ist – hier wird die Lösung aller Probleme mit angeboten, nämlich: „Man muss nur Geduld haben“.

Kindertheater

Für diejenigen, die einen zauberhaften Sonntagnachmittag mit ihren Kindern verbringen möchten, ist der Besuch des Theaterstücks „Pipi in Taka-Tuka Land“ empfohlen. Am Sonntag, 23. April 2023, um 15 Uhr, startet das „Junge Theater Bonn“ mit einem echten „Myskodil“, ein zu einem Heißluftballon umfunktionierten Bett, in Richtung Porto Piluse auf Taka-Tuka, um Pipis Papa aus der Piratengefangenschaft zu befreien. Pipi, Annika, Tommy, Herr Nilson und der kleine Onkel müssen viele Abenteuer bestehen, bis sie ihn befreien können.

„Puppenspiel 18+“

Mit dem „Figurentheater Raphael Mürle“ kommt am Freitag, 3. Februar 2023, um 20 Uhr, ein Meister seines Fachs in das Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte. Raphael Mürle erzählt die Geschichte des Dichters Miguel de Cervantes, der alles andere als ein typischer Schriftsteller war. Als er zum wiederholten Mal im Gefängnis sitzt, erblickt sein „Don Quijote“ das Licht der Welt. Doch am Erfolg des Meisterwerks verdienen andere – Cervantes geht nahezu leer aus. Was inspirierte ihn zur Schaffung des Junkers und seines Begleiters Sancho Pansa? In eindrucksvollen Bildern zeigt das Stück die Außen- und Innenwelt des Autors. Erlebtes und Fantastisches vermischen sich und die Grenzen fließen ineinander.

Singen

Frau Höpker hat das Singen zu ihrer Passion gemacht und 2008 ein Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, bei dem jeder einfach mitsingen kann. Seitdem begeistert die charmante Künstlerin ihr Publikum mit einem einzigartigen musikalischen Gesangserlebnis und sorgt regelmäßig für ausverkaufte Häuser. Am Sonntag, 29. Januar 2023, um 17 Uhr, kommt Frau Höpker aufgrund der hohen Nachfrage erneut ins Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus.

Termine

Theater

Mittwoch, 11. Januar 2023 Das Pubertier, Mittwoch, 1. März 2023 Der Mönch mit der Klatsche, Dienstag, 28. März 2023 Der Gott des Gemetzels, Donnerstag, 27. April 2023 Miss Daisy und ihr Chauffeur.

Kultur für Kinder

Dienstag, 10. Januar 2023 Pinocchio, Sonntag, 23. April 2023 Pipi in Taka-Tuka Land.

Puppenspiel 18+

Freitag, 3. Februar 2023 Cervantes, Freitag, 21. April 2023 Winnetou – Der Schatz im Silbersee.