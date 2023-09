Kultur von Oma bis Meerjungfrau

Im September endet die Wartezeit – die neue Kultursaison startet. Eine abwechslungsreiche Theaterreihe mit sieben Stücken von Komödie bis Krimi wartet auf alle Theaterfreunde. Die außergewöhnliche Reihe „Puppenspiel 18+“ lässt für Erwachsene die Puppen im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte tanzen. Vier Stücke mit Handpuppen, Stabpuppen oder Marionetten werden von bekannten Puppenbühnen aus ganz Deutschland aufgeführt.

Auch für die kleinen Kulturfans gibt es ein buntes Programm. Ob Familienkonzert, Musical oder Filmvorführung – für jeden kleinen und großen Besucher ist das Richtige dabei. Mit der Reihe „Konzerte & Shows“ stehen noch einige besondere Events auf dem Plan.

Theaterreihe startet mit Komödie

Die Komödie „Oma wird verkauft“ eröffnet die diesjährige Theaterspielzeit 2023/2024. Am 18. September erwartet die Besucher ein turbulentes Theaterstück mit Verkleidung, Lügen und Familiengeschichten. Ein Junge rannte unter Drogeneinfluss über die Straße, wurde überfahren, landete im Rollstuhl und Oberbürgermeister-Kandidat Heiko Braubach passt dieser Unfall gar nicht in seinen Wahlkampf.

Am 18. Oktober werden die Besucher beim Stück „Furor“ Zeugen eines Schlagabtausches mit Erpressung und Eskalation.

Der November wird kalt: Am 22. November ermittelt Kommissar Jennerwein zum ersten Mal im Konzert- und Bühnenhaus. „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ schafft nicht nur wegen des Titels Kälte, auch die Ermittlung zu den blutigen Spuren im Schnee lassen einen Schauer den Rücken runterlaufen.

Im neuen Jahr startet die Spielzeit mit „Mein Blind Date mit dem Leben.“ Am 29. Januar 2024 kann die emotionale Geschichte eines blinden Kellners verfolgt werden.

Die wohl bekanntesten deutschen Krimi-Serien in einem Theaterstück vereint: „Tatort 110“ wird am 26. Februar 2024 auf die Bühne gebracht.

Am 25. März 2024 kommen Bürger Lars Dietrich, Torsten Münchow, Caroline Beil und Martina Dähne ins Konzert- und Bühnenhaus. Mit „Rent a friend“ startet eine herrliche Komödie.

Den Abschluss der Reihe macht am 23. April 2024 „Das Haus“. Aus einem harmonischen Verkauf wird eine lustvolle Schlacht der Beschimpfungen, Drohungen und Handgreiflichkeiten.

Puppenspiel für Erwachsene

Die außergewöhnliche und beliebte Reihe „Puppenspiel 18+“ begeistert seit vielen Jahren im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte. Den Startschuss gibt am 15. September das August-Theater Dresden mit „Don Juan oder des Satans Masken“. „Leonce und Lena“ – eine besondere Geschichte vom Ambrella Figurentheater wird am 24. November gespielt. Viele kleine Geschichten erwarten die Besucher von „LIFE.Stories“ am 23. Februar 2024. Das Figurentheater Marc Schnittger zeigt ein amüsantes Szeneprogramm mit ausdrucksstarker Gestaltung. Den Abschluss macht „Anna Karenina“ vom Hermannshoftheater am 19. April 2024.

Kultur für Kinder in Kevelaer

Für die kleinen Besucher halten das Kevelaer Marketing und das KeveLAMA ein spannendes Programm bereit. Sowohl Familien als auch Kindergartengruppen und Schulklassen können die Aufführungen genießen. Den Start der Reihe macht das außergewöhnliche Konzert mit „Pelemele“. Die Kinderrockband bringt am 10. September um 15 Uhr ihr Motto auf die Bühne: 100 % Rock, 200 % Ausrasten!

Am 19. November können alle Besucher ab 3 Jahren mit dem Märchen „Sterntaler“ langsam die Adventszeit einleuten. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater ist ab 15 Uhr zu Gast im Konzert- und Bühnenhaus.

Für alle Kindergartengruppen und Schulklassen steht „Die kleine Meerjungfrau“ als Weihnachtsmusical bereit. Am 12. Dezember können Gruppen um 9 und 11 Uhr die Unterwasserwelt kennenlernen.

Nicht nur Aufführungen stehen auf dem Programm für Kinder, auch Aktionen an besonderen Tagen dürfen nicht fehlen. „Wir warten aufs Christkind“ am 24. Dezember verkürzt seit Jahren die Wartezeit auf die Bescherung vieler Kinder. Ab 11 Uhr kann in der Öffentlichen Begegnungsstätte gebacken, gebastelt und getobt werden.

Im neuen Jahr bekommt das KeveLAMA Besuch vom „NEINhorn“. Am 23. Januar 2024 zeigt das Junge Theater Bonn das beliebte Kinderbuch auf der Bühne und lädt dazu Kindergärten und Schulen ins Theater ein.

Den Abschluss der Reihe macht „Peterchens Mondfahrt“ am 21. April um 15 Uhr.

Sonderreihe„Konzerte & Shows“

Unter „Konzerte & Shows“ werden viele Genres zusammengefasst und bilden ein spannendes Programm für Jedermann, angefangen mit dem diesjährigen Open-Air-Kino im Rahmen der Atempause im Solegarten St. Jakob bis hin zum Kevelaerer Musical „Schraap“ am 28., 29. und 30. Dezember 2023 vom Theaterchor Niederrhein e. V. und dem bekannten Trommelerlebnis „Power Percussion“ am 26. Januar 2024.

Der Theaterchor Niederrhein e. V. hat frei nach Charles Dickens „Scrooge – A Christmas Carol“ das Musical „Schraap – Ein Kevelaer-Musical zwischen den Jahren“ kreiert. Für 18 Euro ist das Musical im Konzert- und Bühnenhaus erlebbar. Eintrittskarten sind in der Tourist Information erhältlich.

Im Januar erwartet die Besucher eine Mischung aus pulsierenden Beats, schillernden Klangwelten und einer rhythmischen Reise rund um den Globus. „Power Percussion: Towaboo – Rhythm around the world“ kommt am 26. Januar 2024 nach Kevelaer und nimmt alle Besucher mit auf eine musikalische Reise um die Welt.

Kultur zum Fest verschenken

Jetzt schon an Weihnachten denken? Auf jeden Fall! Wie wäre es zum Beispiel mit dem „Lametta-Abo“? Im „Lametta-Abo“ sind die letzten vier Theaterstücke im Jahr 2024 enthalten. Ab dem 1. November ist das besondere Angebot zum Preis von 33 bis 55 Euro erhältlich. Auch die anderen Aufführungen eignen sich als Weihnachtsgeschenke. Wie wäre es mit einem aufregenden Musical, einer Trommel-Show oder einem Kindertheaterstück für die ganze Familie?

Karten kaufen

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind in der Tourist Information oder online unter www.kevelaer-marketing.de erhältlich.

Für die Theaterreihe und die Reihe „Puppenspiel 18+“ können zudem Abonnements unter 02832 122-150 erworben werden.

Theater- und Puppenspielkarten sowie Karten für besondere Veranstaltungen aus der Rubrik „Konzerte & Shows“ werden außerdem über www.eventim.de vertrieben.

Kindergartengruppen und Schulklassen können sich unter 02832 122-991 anmelden.