Auch im neuen Jahr setzt die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde Sankt Marien die Reihe „Kultur im Priesterhaus“ im historischen Speisesaal des Priesterhauses fort.

„Wir beginnen mit „alten Bekannten“, freut sich Dr. Bastian Rütten. Am Sonntag, 30. März 2025, gastiert um 19.30 Uhr das renommierte Bernshteyn-Trio mit dem Programm: „Das Leben ist wundervoll!“ in Kevelaer.

„Dieser Klezmerabend findet auch anlässlich des Jubiläums unseres Trios statt“, freut sich Ute Bernstein. „25 Jahre, wenn das kein Grund zum Feiern ist!“, freut sich die Frontfrau des Ensembles, die für die Parts der Violine, die Lyrikauswahl und die Moderation verantwortlich ist.

„Was einst als zartes, zauberhaftes ‚Neues‘ mit einem ersten Klezmerkonzert unseres Bernshteyn-Trios begann, begleitet uns nun schon ein Vierteljahrhundert“, ergänzt Achim Lüdecke. Er agiert neben dem Gesang auch an der Gitarre.

Man merkt sie den drei Musizierenden an, die himmlische Begeisterung an dieser traurig-heiteren, immer beseelten und beseelenden Musik der aschkenasischen Juden.

Jubiläumsprogramm

Aus Freude über diese lange erfolgreiche Zeit haben die drei Musizierenden, zu denen auch der Akkordeonist Peter Hohlweger gehört, ein Jubiläumsprogramm zusammengestellt.

Die Gäste erwartet ein musikalisch-lyrischer Streifzug durch die Programme der vergangenen 25 Jahre mit den lebendigsten jiddischen Melodien und den schönsten Texten.

Die drei Musizierenden bringen an diesem Abend Texte verschiedener Lyriker, Lieder und Klezmermusik zu Gehör, die auf vielfältige Weise zu einem intensiven Leben ermutigen und einladen, das Leben zu genießen. Lachend, weinend, zornig und zärtlich gibt das Trio musikalisch und rezitierend auch der Sehnsucht in uns Menschen Raum.

„Das alles in der wunderbaren Atmosphäre unseres Priesterhauses. Wir können uns wirklich auf diesen Abend freuen“, so Bastian Rütten. Zugleich weist der Pastoralreferent darauf hin, dass die Kapazität des Saals an diesem Abend begrenzt ist. Die Küche des Priesterhauses bietet an diesem Abend einige gute Tropfen aus dem Weinkeller des Priesterhauses sowie weitere Getränke an. So ist auch für das leibliche Wohl an diesem Abend gut gesorgt.

Einige Eintrittskarten zum Preis von 19 Euro sind noch im Ticketshop unter www.wallfahrt-kevelaer.de erhältlich. Ebenfalls sind die Karten im Ladenlokal Jacobs am Kapellenplatz zu erwerben.