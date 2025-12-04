Zwei weitere „Kultur am Kapellenplatz-Aktionen“ bereichern die Adventszeit.

In der beliebten Reihe „OrgelPur“ dürfen sich alle Musikfans auf das adventliche Orgelkonzert mit Dominik Giesen (Jahrgang 1994) freuen. Der junge Chordirektor der Päpstlichen Marienbasilika macht sich auch als Solist einen Namen. Am Freitag, 12. Dezember, 20 Uhr, spielt er an der großen Seifertorgel in der Basilika „Wachet auf!“ – kaum ein anderer Choral ist so stark mit der Adventszeit verknüpft wie das von Phillip Nicolai 1599 gedichtete Werk. Das Programm greift diesen Choral in gleich drei Bearbeitungen auf: Umrahmt vom märchenhaften Präludium und Fuge in Es-Dur ist die erste Bearbeitung des Themas eine Transkription Johann Sebastian Bachs aus seiner Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Widors Orgelzyklus „Bachs Memento“ entstand 1925. Zum Finale erklingt dann „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Max Reger (1873-1916). Ergänzt wird das Programm mit weiteren adventlichen Chorälen, u. a. von Demessiex, Guilmant, Brahms.

Karten (15/10 Euro) online unter www.kultur-am-kapellenplatz.de und im Ladenlokal Jabos am Kapellenplatz (Telefon 02832-5468).

Zum Offenen Adventssingen laden dann Basilikakantor Sebastian Piel und der Knabenchor Kevelaer am Sonntag, 14. Dezember, 17 Uhr, in die Marienbasilika ein. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die jungen Sänger gemeinsam mit dem Publikum adventliche Lieder singen. Das geschieht im Wechsel mit adventlichen Motetten von u. a. Rheinberger und Rutter. Der Eintritt an diesem Abend ist frei, um eine Spende für kommende Projekte der jungen Sänger wird gebeten.

Veranstalter beider Konzerte ist die Basilikamusik Kevelaer.