Kultband Universum ist wieder da

Im März 2023 stand die Kultband „Universum“ zum letzten Mal auf der Bühne in den Lindenstuben in Geldern. Es gab minutenlangen Applaus, Tränen und die Bitte: „Ihr müsst weitermachen!“ Und tatsächlich: Am 29. März 2025, also zwei Jahre nach ihrem letzten Auftritt, stehen sie wieder da, wo sie hingehören, auf der Bühne in den Lindenstuben.

Im Jahre 1972 wurde die Band gegründet und stieg schnell zu einer Topgruppe am Niederrhein auf. Von der Urbesetzung sind nur noch Uwe van Treeck und Heinz Sprünken dabei. Karl Timmermann (1979) und Thomas Ruhnau (1983) wurden zu neuen Mitgliedern der Band.

Ab sofort gibt es ein neues Gesicht in der Kultband: Eckhard Reims, der sich schlicht nur „E“ nennt. Er spielt Gitarre und gibt mit seiner tiefen Stimme der Band die Möglichkeit, Songs von Neil Diamond etc. perfekt zu spielen.

Aber es gibt in den Lindenstuben auch bewährte Lieder von Peter Maffay, den Bee Gees und vielen anderen Künstlern zu hören.

Alle fünf haben eine großartige musikalische Vita. Sie beherrschen mehrere Instrumente und haben auch in vielen anderen Formationen gespielt wie zum Beispiel „Atlantics“, „Ali Paletti“, „The Moonlights“, „West Virginia“ und „The Dragons“ (Hit: „Hello, I love Maria“).

Und nun öffnet sich der Vorhang für „Universum“ und zwar da, wo die Band oft zu Gast war. Gerne wird man sich an die Karnevalsauftritte in den Lindenstuben erinnern: den Altweiberball, den Eintrachtball, den Turnerball oder den Frühschoppen am Karnevalsdienstag. Universum war Stammgast und Garant für viele gelungene Veranstaltungen.

Davon können zum Beispiel auch die Besucherinnen und Besucher der Straßenparty in Geldern auf der Hartstraße berichten: Stimmung, gute Laune, fetzige Musik und der berühmte Schneewalzer um 24 Uhr für die gegenüber wohnenden alten Damen, die am offenen Fenster dazu tanzten.

Also: Schnell Tickets sichern für den 29. März 2025 (02831-4040). Sie kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Einlass ab 19 Uhr.

Im Jahre 1972 wurde die Band gegründet und stieg schnell zu einer Topgruppe am Niederrhein auf. Von der Urbesetzung sind nur noch Uwe van Treeck und Heinz Sprünken dabei. Karl Timmermann (1979) und Thomas Ruhnau (1983) wurden zu neuen Mitgliedern der Band.

Ab sofort gibt es ein neues Gesicht in der Kultband: Eckhard Reims, der sich schlicht nur „E“ nennt. Er spielt Gitarre und gibt mit seiner tiefen Stimme der Band die Möglichkeit, Songs von Neil Diamond etc. perfekt zu spielen.

Aber es gibt in den Lindenstuben auch bewährte Lieder von Peter Maffay, den Bee Gees und vielen anderen Künstlern zu hören.

Alle fünf haben eine großartige musikalische Vita. Sie beherrschen mehrere Instrumente und haben auch in vielen anderen Formationen gespielt wie zum Beispiel „Atlantics“, „Ali Paletti“, „The Moonlights“, „West Virginia“ und „The Dragons“ (Hit: „Hello, I love Maria“).

Und nun öffnet sich der Vorhang für „Universum“ und zwar da, wo die Band oft zu Gast war. Gerne wird man sich an die Karnevalsauftritte in den Lindenstuben erinnern: den Altweiberball, den Eintrachtball, den Turnerball oder den Frühschoppen am Karnevalsdienstag. Universum war Stammgast und Garant für viele gelungene Veranstaltungen.

Davon können zum Beispiel auch die Besucherinnen und Besucher der Straßenparty in Geldern auf der Hartstraße berichten: Stimmung, gute Laune, fetzige Musik und der berühmte Schneewalzer um 24 Uhr für die gegenüber wohnenden alten Damen, die am offenen Fenster dazu tanzten.

Also: Schnell Tickets sichern für den 29. März 2025 (02831-4040). Sie kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Einlass ab 19 Uhr.