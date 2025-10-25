KuK gewinnt Ehrenamtspreis des Bistums

Die Freude im KuK in Kevelaer war groß, als die Kunde aus Münster kam, dass die ehrenamtlich geführten Kindersecondhandläden des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. im Kreis Kleve (SkF) den zweiten Preis, der mit 3.000 Euro dotiert ist, beim Ehrenamtspreis vom Bistum Münster, Diözesankomitee und Kirche + Leben gewonnen haben.

Eine Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements von insgesamt rund 50 Frauen, die sich in den Dienst der guten Sache stellen: In den Kindersecondhandläden wird ein reichhaltiges Angebot von Babyausstattung, Kinderkleidung, Spielsachen, Kinderwagen und Kinderbetten zu ausgesprochen günstigen Preisen angeboten.

In Ihrer Laudatio würdigt Theresa Freese vom Diözesankomitee die Preisträger: „Durch Ihre offene Art und das herzliche Zugehen auf Ihre Kundinnen und Kunden schaffen Sie eine Atmosphäre, in der sich die Menschen nicht als Bittsteller fühlen, denen gnädigerweise Almosen gegeben werden, sondern als Einkaufende auf Augenhöhe. Ihr Engagement hat auch sehr nachhaltig mit dem Thema Kindeswohl zu tun, da Sie dadurch eine Grundvoraussetzung für eine positive Entwicklung der Kinder ermöglichen.“

So zählen Alleinerziehende und Flüchtlingsfamilien zu den größten Kundengruppen des KuK. Der im Rahmen des Projektes entstandene Filmtrailer über die beiden Kindersecondhandläden steht auf der Internetseite www.skf-kleve.de unter dem Menüpunkt „Kinder & Familie/Second hand für Kinder“ zum Abruf bereit.

Wer ein sinnstiftendes, freiwilliges Engagement sucht, ist beim KuK Kevelaer genau richtig. Weiterhin werden Mitstreiter gesucht, die jeweils eine „Schicht“ von drei Stunden pro Woche mit übernehmen.

Als Ansprechpartnerinnen stehen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des KuK während der Öffnungszeiten (Montag und Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr sowie Dienstag und Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr) zur Verfügung oder telefonisch zu diesen Zeiten unter 02832 / 978450-0.

Der KuK-Laden befindet sich in Kevelaer in der Amsterdamer Straße Nr. 25.