Die Stadt Kevelaer verlieh zum 37. Mal den Marketingpreis Künstliche Intelligenz im Konzert- und Bühnenhaus

/ von Lisa Schweren

Zum Abschluss des Abends gab es ein Gruppenfoto mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern. Foto: LS

Schon die Beflaggung vor dem Konzert- und Bühnenhaus stand ganz im Zeichen des Marketing-Preises-Kevelaer (MPK). Zum 37. Mal wurde dieser am vergangenen Freitag verliehen.

Bereits eine Stunde vor dem Start der Verleihung wurden die Gäste von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler begrüßt. Nach einem kurzen Schnappschuss vor der Fotowand gab es dann die Möglichkeit, sich mit den anderen Gästen auszutauschen. Denn eins der Ziele des MPK ist es, den Austausch zwischen den Unternehmen in Kevelaer und den Ortschaften zu ermöglichen.

KI zu Beginn

Pünktlich um 19.30 Uhr begann die Verleihung mit einer Lichtshow und einem Lied über Kevelaer, laut des Songtextes „ein Ort, den man nicht vergisst“. Darauf folgte direkt die erste Überraschung des Abends, denn das Lied hat kein Mensch geschrieben, sondern KI („Künstliche Intelligenz“), wie Moderator Christoph Kepser verriet. In nur einer Minute hatte sie das Lied fertig. Darum sollte es auch an diesem Abend gehen: Was genau ist KI und wie kann man sie für sich selbst nutzen? Diese Fragen sollte später der KI-Experte Dr. Hubertus Porschen beantworten.

Am Anfang des Abends zeigte Kepser aber bereits einen Anwen…