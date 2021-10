Künstlerisch in die Herbstferien

Auch in den Herbstferien lädt das Niederrheinische Museum Kevelaer Schulferienkinder ab sechs Jahren zum gemeinsamen „Workshoppen“ in der Museumsschule ein. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf der experimentellen Acrylmalerei.

Der Mittwochmorgen des 13. Oktober 2021 steht von 10 Uhr bis 12.30 Uhr unter dem Motto „Leinwandmalereien“. In diesem Workshop sind die Motivwahl und der Kunststil völlig frei, denn die tollsten Bilder entstehen, wenn man die Kinder einfach mal machen lässt. Mit unkonventionellem Kniff und Pfiff sowie auch mal mit ein wenig verrückt erscheinenden Hilfs- und Dekorationsmitteln unterstützt die Museumspädagogin die jungen Künstler*innen beim Experimentieren.

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, heißt es dann von 10 Uhr bis 12.30 Uhr „Herbstexpressionen“, denn das Laub der Bäume raschelt zu dieser Jahreszeit nicht nur toll unter den Füßen – die außergewöhnlichen und variantenreichen Formen der einzelnen Blätter sind eine Kunst für sich und dieser verleihen die Teilnehmenden in dem Workshop einen besonderen Ausdruck. Mit kräftigen Farben und bunten Konturen – gemalt, gedruckt, schabloniert oder reliefiert – wird dabei der Herbst zu einem künstlerischen Feuerwerk. Wer mag, kann gerne eigene getrocknete Herbstblätter mitbringen.

Die Teilnahme beträgt je Workshop 10 Euro pro Kind. Verbindliche Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne bis zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung telefonisch unter 02832-954120, per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de oder direkt an der Museumskasse entgegen.