KSV-Volleyballmannschaften weiter souverän am Ball

Am vergangenen Wochenende ging es für die Volleyballmannschaften des Kevelaerer Sportvereins wieder aufs Feld.

Herren II

Den Beginn machte die zweite Herrenmannschaft. Im letzten Spiel der Hinrunde in der Bezirksliga war die dritte Mannschaft vom Moerser SC der Gegner des KSV. Für den Kevelaerer Nachwuchsspieler Mats Herbe war diese Begegnung eine besondere: Er traf hier auf einige seiner Trainings- und Mannschaftskollegen, da er in der U16-NRW-Liga für den MSC aufläuft.

Der KSV startete in der Partie mit Zuspieler Peter Herbe, Diagonal Marco Bergers, auf den Außenpositionen Janik Janßen, Mats Herbe und im Mittelblock mit Jos Czeranka und André Ophey gewohnt gut und konnte Moers mit starken Aufschlägen unter Druck setzen. Schnell war ein komfortabler 9-Punktevorsprung herausgespielt. Auch wenn der erste Satz mit 25:17 gewonnen wurde, merkten die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Konzentration und damit die Genauigkeit im Kevelaerer Spiel zum Ende hin nachließ.

Im zweiten Satz wurde ein, vorwiegend durch gute Aufschläge erzielter, Vorsprung leichtfertig verspielt. Die junge Moerser Mannschaft kämpfte aufopferungsvoll. Der KSV leistete sich fünf direkte Aufschlagfehler in Folge, was der MSC ausnutzte und zum 22:22 aufschloss. Das Spiel war nun offen. Der KSV konnte seine spielerischen Vorteile nicht gänzlich nutzen und beim Stand von 23:24 hatten die Kevelaerer erstmals in dieser Saison einen Satzball gegen sich. Moers war aber nicht abgeklärt genug, um sich den Satz zu sichern. Beim Stand von 25:25 kam Mats Herbe zum Aufschlag. Das 26:25 erzielte Marco Bergers mit einem starken Block und Mats Herbe machte anschließend mit einem Aufschlags-Ass den Satzgewinn perfekt.

Trainer Peter Herbe stellte im dritten Satz die Mannschaft um und Marco Bergers rückte auf die Mittelblockerposition. Diagonal kam Szymon Marcjan zum Einsatz. Das Spiel des KSV stabilisierte sich. Den starken Angriffen von Janik Janßen und Marco Bergers hatte der MSC nichts entgegenzusetzen. Beim Stand von 19:14 konnte auch Benedikt Burau noch Spielpraxis sammeln.

Mit dem 3:0 sichert sich der KSV II ungeschlagen und ohne Satzverlust die Herbstmeisterschaft. Gespannt blickt Trainer Peter Herbe aber jetzt schon der Rückrundenpartie gegen den MSC III entgegen.

Für den Kevelaerer SV II spielten: Marco Bergers, Jos Czeranka, Mats Herbe, Peter Herbe, Janik Janßen, Szymon Marcjan, André Ophey und Tobias Reuters.

Herren I

Auch in der Verbandsliga der Herren hieß der Gegner Moerser SC und das Ergebnis fiel genauso deutlich aus.

Im Spiel des Tabellenersten vom Kevelaerer SV und dem Tabellenschlusslicht vom Moerser SC ließ die Kevelaerer Mannschaft von Beginn keine Zweifel aufkommen, dass man auch diese Aufgabe ernsthaft angehen würde.

Der KSV war dem MSC in jeder Hinsicht überlegen. Die starken Aufschläge taten ihr Übriges. Mirko Novak konnte zu Anfang des Satzes eine kleine Serie hinlegen und es war ihm auch vergönnt, mit einem krachenden Sprungaufschlag den ersten Satz zu beenden. Mit 25:13 ging Satz eins souverän an den KSV.

Trainerin Heike Thyssen nutzt die drückende Überlegenheit zu zahlreichen Wechseln im zweiten Satz. Robin Verhoeven übernahm die Aufgabe des Zuspiels und Marcel Thyssen rückte dafür auf die Diagonalposition. Auch rückte Robin Verhoeven für Marc Ophey ins Team. All die Wechsel brachten aber keine Unruhe ins Spiel. Der KSV dominierte am Netz und ließ der jungen Moerser Mannschaft kaum Gelegenheit zu punkten. Beim Stand von 20:8 durfte auch der erst 13-jährige Nachwuchsspieler Mats Herbe erstmals Verbandsligaluft schnuppern. Neben der spielerischen Überlegenheit machte es der MSC dem KSV durch Abstimmungsprobleme einfach zu punkten. Satz zwei ging so mit 25:12 an die Kevelaerer Mannschaft.

Im dritten Satz erhielt dann der stark aufspielende Alessandro Nobbers eine Auszeit und Luca Tönnißen rückte ins Team. Auch Marc Ophey durfte wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Am Spielfluss änderte dies nichts. So sehr sich der MSC auch bemühte, die bessere Antwort hatte zumeist der KSV. Nach einer Spielzeit von 55 Minuten war der letzte Satz mit 25:13 und damit der 3:0 Erfolg besiegelt.

Die Herbstmeisterschaft ist damit schon geschafft. Im letzten Spiel der Hinrunde trifft der KSV am 10. Dezember um 17.30 Uhr in heimischer Halle auf die Kleverland Volleys.

Für den Kevelaerer SV standen auf dem Feld: Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Mats Herbe, Peter Herbe, Stefan Kannenberg, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven.

Damen

Das erfolgreiche Wochenende machten dann noch die Damen des KSV komplett. Mit 3:0 gewannen sie gegen VC Eintracht Geldern V. Die sehr junge Mannschaft aus Geldern belegt zurzeit den letzten Tabellenplatz. Der KSV war daher in der Favoritenrolle und wurde dieser gerecht.

Die Gelderner Spielerinnen hatten oft schon Probleme, die Aufschläge der Kevelaererinnen im Spiel zu halten. Clara Würdingers Aufschlagserie im ersten Satz war dann auch die Grundlage für ein souveränes Satzergebnis von 25:16. Auch die folgenden Sätze verliefen ähnlich.

Die KSV-Damen spielten konzentriert. Und mit Aufschlagserien von Julia Saborowski im zweiten Satz und Jil Wassen im dritten Satz wurden dem VCE Geldern die Grenzen aufgezeigt.

Mit 25:12 und 25:14 gingen auch die Sätze zwei und drei an den KSV. Mit nun vier Siegen aus acht Spielen stehen die Damen auf dem sechsten Tabellenplatz.

Für die Rückrunde erwartet Trainer Alessandro Nobbers aber noch die eine oder andere Leistungssteigerung.

Bei den Damen des KSV spielten: Felina Backes, Isabelle Boßer,Lea Drews, Gianna van Husen, Heike Peters, Julika Peters, Julia Saborowski, Sophie Tinz, Eileen Vennhoff, Jil Wassen und Clara Würdinger.