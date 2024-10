KSV-Volleyballer gewinnen Duell

Die Volleyballherren des Kevelaerer SV konnten sich am vergangenen Wochenende in einem hochspannenden Regionalligaspiel gegen den FC Augustdorf mit 3:2 durchsetzen und zwei wichtige Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Das Duell der Aufsteiger, das von Anfang an als hart umkämpft galt, hielt, was es versprach. Während der KSV bisher sieben Punkte aus den letzten Spielen gesammelt hatte, ging Augustdorf mit vier Punkten in das Match.

Schon vor Beginn der Partie machten die Kevelaerer lautstark auf sich aufmerksam. Wie schon gegen Aachen, waren zahlreiche Fans mit dem Mannschaftsbus angereist und verwandelten die Halle in Augustdorf streckenweise in ein Heimspiel für den KSV.

Die Unterstützung von den Rängen sorgte für eine grandiose Atmosphäre und gab dem Team die nötige Motivation. Kapitän Marcel Thyssen betonte vor dem Spiel: „Die drei Punkte gegen die Rhein-Sieg Volleys letzte Woche waren Bonuspunkte.

Ein Sieg heute in Augustdorf gehört zum Pflichtprogramm!“

Doch bereits beim Aufwärmen wurde klar: Augustdorf wird alles andere als ein leichter Gegner. Beim Einschlagen kamen die Angriffsqualitäten des Gegners deutlich zum Vorschein, und der KSV merkte, dass es kein Selbstläufer werden würde.

Das zeigte sich auch gleich nach Spielanpfiff. Wie schon so oft in dieser Saison, gab es im ersten Satz zu viele Eigenfehler des KSV. Vor allem der Block stand nicht stabil genug, sodass Augustdorfs Angreifer immer wieder erfolgreich durchkamen.

Trotz eines harten Kampfes ging der erste Satz mit 22:25 an die Gastgeber. Doch der KSV ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Wie auch gegen Aachen und Hörde, kam das Team nach dem verlorenen Auftaktsatz richtig in Fahrt.

Die Nervosität war abgelegt, und die Eigenfehler minimierten sich. Der Block wurde besser positioniert und der Aufschlag druckvoller.

Besonders Außenangreifer Christian Neuendorf glänzte mit cleveren Angriffsschlägen, während Diagonalangreifer Mirko Novak, der später als MVP ausgezeichnet wurde, mit seinen Powerschlägen kaum zu stoppen war.

Das Ergebnis waren zwei klare Satzgewinne für den KSV mit 25:22 und 25:19.

Im vierten Satz jedoch kam es zum Bruch im Spiel der Kevelaerer. Konzentration und Kraft ließen nach, was Augustdorf gnadenlos ausnutzte.

Nach einigen unglücklichen Ballwechseln fand der KSV nicht mehr richtig ins Spiel und musste den Satz deutlich mit 15:25 abgeben, womit es in den entscheidenden Tiebreak ging.

Doch im fünften Satz bewies der KSV Nervenstärke. Abgezockt und mit einer konzentrierten Leistung setzte sich das Team früh ab und ließ nichts mehr anbrennen. Am Ende stand ein verdienter 15:7-Sieg im Tiebreak und damit ein 3:2-Sieg nach Sätzen.

Beachtlich war die große Variabilität im Spiel des FC Augustdorf. So zeigte beispielsweise Dennis Schulz, sowohl als Zuspieler als auch auf der Diagonal- und Außenangriffsposition eine starke Leistung und wurde daher verdient als MVP seines Teams ausgezeichnet.

Trainerin Heike Thyssen zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Das war ein schweres Spiel, in dem wir Moral gezeigt und trotz zwischenzeitlicher Schwächephasen immer wieder stark zurückgekommen sind.

Wir freuen uns über diese Punkte, die uns dem Klassenerhalt wieder ein Stück näherbringen.“

Für den KSV spielten: Alessandro Nobbers, Luca Tönnißen, Jonas Peters, Marcel Thyssen, Robin Verhoeven, Marc Ophey, Christian Neuendorf, Joel Peter, Robin Broeckmann, Raphael Giesen, Mirko Novak und Lennart Moormann.