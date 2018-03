Am Ende der Partie hüpften die Spieler des Kevelaer SV gemeinsam im Kollektiv und gönnten sich angesichts des besonderen Moments dann doch ein gutes Fläschchen Bier. Denn der 3:0-Sieg gegen die SG Kempen/Wachtendonk sicherte dem Landesliga-Team von Trainerin Heike Thyssen die Qualifikation für die Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga.



Zu Beginn der Saison hatte das noch nicht danach ausgesehen. Da verlor der KSV die ersten vier Partien. „Ich würde sagen, wir haben uns erst in der Liga akklimatisieren müssen. Dann ging ein Ruck durch die Mannschaft.“

Danach hatte das Team in dem Neuner-Feld nur noch ein Spiel verloren und elf für sich entschieden. „Jetzt haben sie das Ziel vor Augen“, meinte Thyssen wenige Minuten vor der Partie.

