KSV-Volleyball-Herren marschieren weiter…

Holzheimer SG – Kevelaerer SV 1:3 (25:21 20:25 18:25 20:25)

Durch den beruflich bedingten Ausfall von Robin Broeckmann, standen Trainerin Heike Thyssen im Verbandsligaspiel gegen die Holzheimer SG nur 8 Akteure zur Verfügung.

Nach den letzten, souveränen 3:0 Erfolgen, sollte auch in Neuss ein Sieg gegen die Holzheimer SG her.

Gelenkt von Zuspieler Marcel Thyssen, taten sich die Kevelaerer aber schwer gegen die Holzheimer Mannschaft.

Insbesondere deren Diagonalangreifer Adrian Kulpanowski stellte Block und Abwehr mit seinen Vorder- und Hinterfeldangriffen vor kaum lösbare Aufgaben.

Daneben konnte sich auch deren Mittelangriff immer wieder durchsetzen. So lief man stetig einem Rückstand hinterher.

Heike Thyssen versuchte Mitte des ersten Satzes durch eine Auszeit und zwei Wechsel auf den Außenpositionen das Spiel zu drehen.

Leider ohne Erfolg, mit 21:25 ging Satz eins an Holzheim. Im zweiten Satz startete nun Dominik Booms von Anfang an.

Gerade seine frühere Erfahrung als Libero sollten sich nun auszahlen. Er schaffte es die Hinterfeldangriffe zu entschärfen und so den KSV auf die Siegerspur zu führen.

Mit 25:20 erzielte der KSV den Satzausgleich. Auch der dritte Satz verlief anfangs ausgeglichen.

Mitte des Satzes konnte sich die Mannschaft durch konzentriertes Spiel Punkt für Punkt absetzen.

Eine strittige Entscheidung im letzten Drittel zugunsten der Kevelaerer war nicht im Sinne der Anhängerschaft Holzheims und erhitzte die Gemüter.

Die Stimmung in der Neusser Halle war jetzt aufgeheizt und die Kevelaerer Aktionen wurden entsprechend ausgepfiffen.

Aber mit der nötigen Ruhe ging Satz drei mit 25:18 an den KSV. Der vierte Satz startete wieder ausgeglichen, aber der KSV musste jetzt auch gegen die Fans von Holzheim ankämpfen.

Beim Stand von 20:18 für Holzheim kam Dominik Booms an den Aufschlag und führte den KSV mit sieben erfolgreichen Aufschlägen zum Sieg.

Nicht nur durch diese Aktion hat sich Dominik die Auszeichnung als „Most Valuable Player“ verdient. Der KSV bleibt damit als einzig ungeschlagene Mannschaft Tabellenführer der Verbandsliga.

Nächster Gegner am 12.11.2022, um 17:30 Uhr, in heimischer Halle, ist der TV Mülfort-Bell.

Für den Kevelaerer SV spielten: Dominik Booms, Jan Broeckmann, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven

1.VBC Goch – Kevelaerer SV 0:3 (12:25 16:25 19:25)

Die favorisierte Mannschaft vom KSV wurde ihrer Rolle in der Bezirksliga voll gerecht und konnte einen ungefährdeten 3:0 (25:12, 25:16, 25:19) Erfolg gegen den 1.VBC Goch verbuchen.

Auch wenn Coach Peter Herbe nur sieben Spieler zur Verfügung standen, konnte er auf den Positionen rotieren. Garant des Erfolges waren die druckvollen Aufschläge der Kevelaerer.

Und kam doch mal ein Ball zurück, waren die KSV-Spieler zumeist aufmerksam. Der erste Satz war sehr einseitig und Goch tat sich sichtlich schwer, ins Spiel zu finden.

Das Satzergebnis von 25:12 spricht dann auch eine deutliche Sprache. Auch die folgenden Sätze waren eine ungefährdete Angelegenheit für den KSV.

Mit Marco Bergers und Janik Janßen stehen der Zweitvertretung des KSV auch Angreifer zur Verfügung, welche auch in höheren Ligen gut mitspielen würden.

Mit 25:16 und 25:19 in den Sätzen zwei und drei wurde letztendlich ein klare 3:0 Erfolg eingefahren. Im nächsten Spiel kommt es dann zum Spiel des Ersten, dem KSV II, gegen den Zweiten, den FS Duisburg.

Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und haben natürlich den Aufstieg als Saisonziel.

Die Akteure des Kevelaerer SV II: Marco Bergers, Jos Czeranka, Mats Herbe, Peter Herbe, Janik Janßen, André Ophey und Tobias Reuters

Volleyball- Bezirksklasse Frauen:

VC Eintracht Geldern IV – Kevelaerer SV 3:0 (25:9 25:6 25:16)

Gegen den Favoriten vom VC Eintracht Geldern gab es die erwartete Niederlage. Trotz der Niederlage.

Auch wenn es spielerisch nicht optimal lief und dem KSV viele Annahmefehler unterliefen, war zumindest die Stimmung innerhalb der Mannschaft in Ordnung.

Der erste Satz musste aber mit 9:25 deutlich an Geldern abgegeben werden. Geldern war zu dominant und ließ den Damen vom KSV kaum eine Chance.

Auch wenn sich die Damen von Trainer Alessandro Nobbers bemühten, hatten die Gelderner Damen doch immer die bessere Antwort parat.

So musste auch Satz zwei mit 6:25 abgegeben werden. Positiv bleibt anzumerken, dass sich die Kevelaerer Damen nie aufgaben.

Mit viel Kampf konnten sie den dritten Satz zumindest ein bisschen offener gestalten.

Letztendlich hat es auch da nicht gereicht und Geldern IV gewinnt den Satz mit 25:16 und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Die Damen des Kevelaerer SV spielten mit: Felina Backes, Isabelle Boßer, Lea Drews, Gianna van Husen, Julika Peters, Julia Saborowski, Sophie Tinz und Jil Wassen.