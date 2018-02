Der Kevelaerer SV hat sich am Sonntagmittag im ersten Spiel des Jahres in der Kreisliga A mit einem torlosen Remis vom SV Straelen II getrennt. Trotz des 0:0 auf dem Straelener Ascheplatz konnte die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce aber die Tabellenführung in der A-Liga übernehmen, mit 34 Punkten steht man dort nun punktgleich mit dem Verfolger SV Rindern, hat aber ein um vier Treffer besseres Torverhältnis vorzuweisen.