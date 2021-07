KSV sucht Helfer*innen zur Unterstützung der Flutopfer

Die Fußball-Jugendabteilung des Kevelaerer Sportvereins hat kurzfristig eine Sammlung zugunsten der Flutopfer in Nordrhein-Westfalen angeregt. Der KSV-Vorstand unterstützt die Aktion. Am kommenden Dienstag, 20. Juli 2021, von 17 bis 20 Uhr, werden gut gebrauchte Kleidung und haltbare Lebensmittel am Vereinsheim Scholten gesammelt.

Alle Mitglieder des KSV werden gebeten, die Aktion innerhalb ihrer Mannschaften kurzfristig über WhatsApp, Mail, Telefon und ähnliche Kanäle zu kommunizieren und zu unterstützen.

Auch die Unterstützung aller Nicht-Mitglieder ist jederzeit willkommen.

Aktuell werden noch Helfer*innen und Fahrer*innen gesucht. Freiwillige werden gebeten, sich bei Uwe Wassen unter Tel. 02832-3748 zu melden.