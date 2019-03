KSV schlägt Rheinkraft Neuss mit 3:0

In der Volleyball-Verbandsliga wurde die DJK Rheinkraft Neuss glatt mit 3:0 geschlagen (14:25 23:25 19:25). Gegen den Tabellenachten ließ der KSV nichts anbrennen und verhalf dem SV Bedburg-Hau dazu, die Neusser in der Tabelle zu überholen.

Nach einem kurzen Abtasten nahm der KSV Fahrt auf und konnte ab dem Stand von 6:7 sich kontinuierlich absetzen. Zum Ende des Satzes betrug der Vorsprung komfortable elf Punkte und endete 25:14. Trainerin Heike Thyssen nutzte die Überlegenheit, um in der Aufstellung zu variieren. Mirko Novak ging von der Diagonalposition in die Mitte und Sebastian Derrix ersetzte Hauptangreifer Robin Broeckmann. Marc Ophey ging nun über die vakante Diagonalposition.

Der zweite Satz war wieder ausgeglichen. Beim Stand von 14:16 kam Marcel Thyssen für Marc Ophey ins Spiel. Das Spiel vom KSV beruhigte sich und Punkt für Punkt schob sich der KSV an den Neussern vorbei. Mit 25:23 ging auch Satz zwei an den KSV. Im dritten Satz hat Mirko Novak eine Auszeit bekommen. Aber auch hier wurde der Satz konzentriert runtergespielt. Ohne wirklich an die Grenzen gehen zu müssen, gewinnt der KSV diesen Satz mit 25:19 und somit das Spiel mit 3:0.

Für den Kevelaerer SV waren im Einsatz: Boetselaars, Broeckmann, Derrix, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen, Verhoeven.

In der Tabelle steht der KSV weiterhin im sicheren Mittelfeld und belegt zur Zeit den fünften Tabellenplatz. Weiter geht es für die Kevelaerer Mannschaften jeweils mit Heimspielen am kommenden Wochenende.

Den Auftakt macht dabei der KSV I. In der Zweifach-Halle des Schulzentrums Hüls wird am Samstag, 9. März, um 15 Uhr der TuB Bocholt III empfangen.

Da der KSV im Hinspiel nicht gerade glänzte und daher verlor, haben die Männer um Kapitän Marcel Thyssen noch eine Rechnung offen. An gleicher Spielstätte findet am Sonntag, 10. März, um 12.30 Uhr dann auch das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den Moerser SC III statt. Zu beiden Spielen sind Zuschauer willkommen.