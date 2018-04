Der Kevelaerer SV hat in der Kreisliga A auch im vierten Spiel in Folge einen Sieg eingefahren. Im Auswärtsspiel beim FC Concordia Goch setzte sich die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce am Ende verdient mit 3:2 durch und hat nun 43 Punkte auf dem Konto. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten der Kreisliga A, den SV Rindern, beträgt nun zwei Punkte, dabei hat der KSV ein Spiel weniger absolviert als der direkte Verfolger. Der Abstand auf Rang drei und damit den ersten Nichtaufstiegsplatz beträgt elf Spieltage vor Saisonschluss schon acht Zähler.



„Das Ergebnis sieht natürlich knapp aus, das Spiel war es allerdings nicht“, erklärte Ökce nach dem Abpfiff in Goch. „Wir hätten die Partie durchaus deutlich früher entscheide…

