KSV Herren verlieren trotz starkem Start

Die KSV-Herren spielten zuhause gegen den VC Freudenberg.

Herren

Der Kevelaerer SV startete stark in die Heimpartie gegen den VC 73 Freudenberg und sicherte sich den ersten Satz mit einer konzentrierten und druckvollen Vorstellung verdient mit 25:21. Auch in den folgenden beiden Sätzen begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe.

Ärgerlich aus KSV-Sicht: Sowohl im zweiten als auch im dritten Satz beendete Kevelaer die Sätze mit eigenen Fehlern und musste beide Durchgänge knapp mit 23:25 abgeben.

Im vierten Satz konnte die Mannschaft das Niveau nicht mehr halten, Freudenberg spielte souverän auf und entschied das Spiel mit 3:1 für sich. Trotz der Niederlage zeigte der KSV über weite Strecken eine gute Leistung, ließ aber in den entscheidenden Momenten die nötige Konsequenz vermissen. MVP wurde Außenangreifer Christian Neuendorf. Ebenfalls überzeugen konnte Raphael Giesen auf der Mittelblockerposition. Trainerin Heike Thyssen war grundsätzlich mit der mannschaftlichen Geschlossenheit und der Stimmung auf dem Feld zufrieden, war aber auch der Meinung, dass bei den Leitungsträgern noch Luft nach oben in dem Spiel war.

Jetzt gilt es, die zweiwöchige Spielpause zu nutzen und sich gezielt auf das wichtige Auswärtsspiel am 16. November in Münster-Gievenbeck vorzubereiten. Als Tabellenelfter braucht der KSV dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Es spielten: Novak, Engel, Peter, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf, Nobbers, Trataris, R. Thyssen, Müller, M. Thyssen.

Damen

Im Spiel gegen den F.C. Rot-Weiss Moers starteten die KSV-Damen direkt mit einer Aufschlagserie von Jacqueline Keurhorst und gingen mit 7:0 in Führung. Isabelle Boßer und Mila Ermers konnten in dieser Phase auch Punkte durch starkes Blockspiel beisteuern. Moers kämpfte sich aber nochmals heran und konnte sogar bei 15:14 die Führung übernehmen. Die nächsten fünf Punkte gingen aber wieder an den KSV, welcher diesen Vorsprung, mit 25:19, sicher zum Satzgewinn ins Ziel brachte.

Auch Satz Zwei startete ausgeglichen. Dazu trugen auch einige Eigenfehler der Kevelaerer Damenmannschaft bei. Aber Mitte des Satzes konnte sich der KSV wieder absetzen. So ging der zweite Satz mit 25:19 ebenfalls an die Kevelaerer Damenmannschaft. Auch im dritten Satz waren die beiden Teams zu Beginn ebenbürtig. Zur Mitte des Satzes ging der KSV deutlich in Führung. Wieder waren die Aufschläge von Jacqueline Keurhorst zur stark für die Moerser Annahme. Neben starken Aufschlägen war aber auch die Abwehr immer auf der Höhe. Im Angriff wurde schlau gespielt und die Moerser Abwehr durch gelegte Bälle immer wieder vor unlösbare Aufgaben gestellt. Der F.C. Rot-Weiss Moers kämpfte jedoch weiterhin um jeden Ball. Der KSV behielt aber die Führung und konnte den dritten Satz mit 25:17 gewinnen. Mit diesem 3:0 Erfolg sicherte sich der KSV verdient die 3 Punkte und bleibt damit auf dem ersten Platz.

Es spielten: van Husen, Backes, Platen – Moreno, Mosig, Boßer, Kurtskhalidze, Ermers, Peters, Prüßing – Ordoñez, A.Slobitchuk, Keurhorst und Vennhoff.

Die Ergebnisse

Regionalliga Männer: Kevelaerer SV – VC 73 Freudenberg 1:3 (25:21, 23:25, 23:25, 17:25)

Bezirksklasse Frauen: Kevelaerer SV – F.C. Rot-Weiss Moers II 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)

Vorschau

Bezirksliga wU18:

So, 09.11.2025, 11 Uhr, Kevelaerer SV – FS Rheinkamp / 14:00, Kempener TV – Kevelaerer SV, Zweifachturnhalle Schul- & Sportzentrum Hüls