KSV bei Nordrhein-Meisterschaften

Am Samstag, 3. Mai 2025, fanden in Düsseldorf die Nordrhein-Meisterschaften im Blockwettkampf der Altersklassen U14 und U16 statt. Im Blockwettkampf messen sich die Sportlerinnen und Sportler in einem Fünfkampf, bei dem verschiedene Disziplinen aus Sprint, Sprung, Wurf und Lauf kombiniert werden.

Für den Kevelaerer SV gingen in der Altersklasse U14 gleich mehrere Talente an den Start. Mika Jacobs trat im Block Wurf an und belegte einen guten achten Platz in der Einzelwertung.

Im Blocklauf überzeugten Leo Wolters mit einem hervorragenden vierten Platz und Henri Völlings, der den 13. Rang belegte.

Im Block Sprint und Sprung starteten Johann Ermers, der sich auf Platz sieben platzierte, und Julius Schröer, der den zwölften Platz belegte.

Neben den starken Einzelplatzierungen und zahlreichen neuen persönlichen Bestleistungen sicherte sich die U14-Mannschaft des Kevelaerer SV zudem die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung – ein großer Erfolg in einem starken Teilnehmerfeld.

In der Altersklasse U16 waren Joshua Jacobs sowie Hanna Griesmeyer, Mats Aengenheyster und Greta Brauers am Start. Alle traten im Block Sprint und Sprung an. Joshua Jacobs erreichte den achten Platz, während seine Vereinskollegen neue Bestmarken aufstellten und wertvolle Wettkampferfahrungen sammelten.

Die Nordrhein-Meisterschaften in Düsseldorf wurden so zu einem rundum gelungenen Tag für die Kevelaerer Talente, die mit viel Einsatzfreude und starkem Teamzusammenhalt zeigten, dass sie bestens gerüstet für die kommenden Wettkämpfe sind.