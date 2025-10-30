Krüger und Jakobs weiter an der Spitze

Auf ihrer Fraktionssitzung am 28.10.2025 hat sich die neue KBV-Fraktion für die ab 01.11.2025 beginnende Ratsperiode des Stadtrates der Wallfahrtsstadt Kevelaer formiert.

Der Fraktion gehören die Ratsmitglieder Frank Jakobs (Haupt- und Finanzausschuss; Schul- und Sportausschuss), Günther Krüger (Haupt- und Finanzausschuss, Vorsitzender im Ausschuss für Bau- und Gebäudemanagement, Klima und Umwelt; Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss), Heinz Melzer (Stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung; Betriebsausschuss), Inge Steeger (Sozialausschuss; Jugendhilfeausschuss), Michael Verhaagh (Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling) an.

Die erweiterte Fraktion wird ergänzt durch die ordentlichen bzw. stellvertretenden sachkundigen Bürger Johann Peter van Ballegooy (Schul- und Sportausschuss), Frank Boers (Ausschuss für Bau- und Gebäudemanagement, Klima und Umwelt), Carina Daniels (Jugendhilfeausschuss), Jan Ehren (Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung), Sandra Jacobs (Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur), Helmut Komorowski (Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling), Hans Maas (Ausschuss für Bau- und Gebäudemanagement, Klima und Umwelt), Ellen Mietz (Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung), Daniel Nowotnick (Schul- und Sportausschuss), Siegfried Pathe (Betriebsausschuss), und Michael Schweppe (Ausschuss für Kevelaer Marketing, Tourismus und Kultur; Sozialausschuss).

Als Fraktionsvorsitzender wurde einstimmig Günther Krüger wiedergewählt. Ebenso einstimmig wurde Frank Jakobs als stellvertretender Fraktionsvorsitzender wiedergewählt.