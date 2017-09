Krippenmarkt wird massiv erweitert

Darauf dürften viele Kevelaerer gewartet haben: In diesem Jahr gibt es erstmals ein komplett überarbeitetes und massiv erweitertes Konzept für den Adventsmarkt. Der Kern im Forum Pax Christi soll in der bewährten und einzigartigen Form erhalten bleiben, doch rundherum wird es zahlreiche neue Angebote geben, die sich insbesondere auch an die Kevelaerer Bevölkerung richten.