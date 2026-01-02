Kripo sucht Eigentümer eines Mountainbikes

Am Dienstag, 26. August 2025, wurde durch Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve gegen 18.15 Uhr an der Rheinstraße in Kevelaer ein Fahrrad sichergestellt. Das schwarze Mountainbike des Herstellers “Bulls” war teilweise mit Carbonfolie überklebt und zudem wurde die Rahmennummer unkenntlich gemacht.

Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich die Kripo Goch (Telefon: 02823 1080) nun an die Öffentlichkeit und sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin des Mountainbikes oder Personen welche weiterführende Hinweise geben können.