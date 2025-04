Am Karfreitag, 18. April , um 18 Uhr gibt es wieder für alle Interessierte die Möglichkeit, am Kreuzweg der Kolpingsfamilie Kevelaer teilzunehmen. Treffpunkt ist der Eingang des Kreuzweges am St. Klara Platz, Twistedener Straße. Gemeinsam begibt man sich auf den Leidensweg Christi. Gebete und Texte werden hierbei aber auch Bezug auf die heutige Zeit nehmen. Der Kreuzweg endet am Ausgang Gelderner Straße. Hier wird im Anschluss eine Spendensammlung für die Aktion TENAS durchgeführt.