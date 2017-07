Kreuz aus Kevelaer im Grab des Kardinals

Kardinal Joachim Meisner wurde letzten Samstag in Köln beerdigt. Ein Brustkreuz, das in Kevelaer angefertigt worden war, wurde ihm in den Sarg gelegt. Goldschmied Norbert van Ooyen hatte dieses Kreuz 1995 in enger Abstimmung mit dem Kardinal entworfen.

Schon damals habe Joachim Meisner gesagt, dass er mit diesem Kreuz im Sarg beigesetzt werden wolle. „Ich hatte im Lauf der Jahre nicht mehr geglaubt, dass er wirklich dieses Kreuz mit in sein Grab nehmen wird“, sagte Norbert van Ooyen. „Als ich dann davon las, konnte ich es kaum glauben. Ich fühle mich sehr geehrt, dass eine so bedeutende Persönlichkeit ein Werk mit in…

