Kreisweite Umfrage bei der Jugend

Im Kreis Kleve findet vom 27. Januar bis 23. Februar 2025 eine kreisweite Online-Befragung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 6 und 27 Jahren statt. Für alle Jugendämter im Kreis Kleve (Städte Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Kleve, Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve) steht Ende dieses Jahres die Fortschreibung der Kinder- und Jugendförderpläne an. Diese beschreiben die Ziele und Aufgaben der jeweiligen kommunalen Kinder- und Jugendförderung. Um die jungen Menschen an den Planungen zu beteiligen, wird die Online-Befragung gemeinsam im gesamten Kreisgebiet durchgeführt.

Die Umfrage umfasst Themen wie Familie, Schule, Freizeit und Vieles mehr. Ziel ist es, zu erfahren, was Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wichtig ist, welche Angebote ihnen vor Ort fehlen und was sie sich für die Zukunft wünschen. Die Antworten der Befragten sollen Erkenntnisse liefern, wie der Kreis Kleve für junge Menschen noch besser gestaltet werden kann.

Um möglichst viele junge Menschen zu beteiligen, wird die Befragung der Kinder und Jugendlichen über die Schulen organisiert.

Weitere Informationen sowie den Link zu den Online-Fragebögen finden Interessierte unter www.kreis-kleve.de/jugendumfrage.