Kreisverband für Heimatpflege tagt in Kevelaer

Am Samstag, 6. Oktober 2018, hält der Kreisverband Kleve für Heimatpflege seine Jahrestagung 2018 im Bühnenhaus in Kevelaer, Bury-St. Edmunds-Str. 5, in Kevelaer ab. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr mit der Mitgliederversammlung.

Neben den üblichen Regularien und dem Geschäfts- und Kassenbericht werden in dieser Mitgliederversammlung Vorstandsmitglieder, Beiratsmitglieder und die Kommissionen der verbandseigenen Gartenwettbewerbe gewählt.

Besondere Themen

Besondere Themen stellen der Landeswettbewerb 2018 „Unser Dorf hat Zukunft“ mit den Golddörfern Louisendorf und Schaep­huysen und dem Silberdorf Pont und der Bundeswettbewerb 2019 dar, ebenso die Durchführung der bundesweiten Aktion „Tag der offenen Gartentür“ am 30. Juni 2018.

In einem weiteren wichtigen Tagesordnungspunkt wird über die verbandseigenen Gartenwettbewerbe inklusive der Bewertung der neuen Sparte, den Haus- und Wohngarten, berichtet. Ein bedeutender Punkt der Agenda ist ferner die Darstellung der Mitarbeit des Kreisverbandes an Dorfentwicklungsprojekten.

Jahresabschlussfest

Nach der Pflanzung eines Gingkobaumes am Konzert- und Bühnenhaus um 16.45 Uhr geht es um 17.00 Uhr weiter mit dem traditionellen Jahresabschlussfest.

Nach der Begrüßung und im Anschluss an die Grußworte findet die Auszeichnung und die Übergabe der Preise im Landeswettbewerb 2018 „Unser Dorf hat Zukunft“ durch den Landrat des Kreises Kleve, Wolfgang Spreen, statt. Anschließend wird die Siegerehrung in den verbandseigenen Gartenwettbewerben durchgeführt. Als weiteres Highlight findet die Ehrung der Kreis Klever Abfallwirtschaftsgesellschaft hinsichtlich der Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ statt. Umrahmt wird das Fest von musikalischen Beiträgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Kreisverband bittet alle Ortsvereine um rege Teilnahme. Weitere Interessierte sind ebenfalls herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.