Für die Union Kervenheim läuft es in der Kreisliga B weiterhin alles andere als nach Plan. Am Freitagabend verlor die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski mit 1:4 bei der Zweiten Mannschaft der Union Wetten, die bis dato erst drei Punkte auf dem Konto hatte. In der Tabelle der B-Liga steht Kervenheim weiterhin mit 20 Punkten auf Rang acht.