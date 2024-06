Kreis saniert die Fahrbahn des Altwettener Wegs

Der Kreis Kleve kündigte in der vergangenen Woche an, am Mittwoch, 12. Juni 2024, mit den Bauarbeiten am Altwettener Weg (Kreisstraße 33) zu beginnen.

In der ersten Bauphase wird die Fahrbahn zwischen der Ortsdurchfahrt Winnekendonk und dem neuen Knotenpunkt mit der L486n (Weiterführung OW1) grundhaft saniert. Die Arbeiten erfolgen zum Teil parallel zu den aktuell noch laufenden Arbeiten von StraßenNRW am neuen Knotenpunkt der OW1 mit der K33.

Die neue Kreuzung entsteht etwa auf halber Strecke zwischen den Ortsteilen Wetten und Winnekendonk auf Höhe des Naturhofs Kevelaer am Altwettener Weg 12. Diese erste Bauphase dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024 an.

Nach Abschluss der Arbeiten von StraßenNRW erfolgt in der zweiten Bauphase die grundhafte Sanierung des Altwettener Wegs von der Ortsdurchfahrt Wetten bis zum Knotenpunkt mit der L486n. Die Arbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Für die Dauer der Arbeiten bleiben die Fahrbahn und der Radweg der K33 voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt ab Wetten über die Hauptstraße, die Twistedener Straße, B9 sowie die Rheinstraße, die im weiteren Verlauf als Schraveln und Kevelaerer Straße nach Winnekendonk führt.

Die Anwohner der betroffenen Abschnitte haben während der gesamten Bauphase mit Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen zu rechnen. Sie können in Abstimmung mit der bauausführenden Firma unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten ihre Grundstücke erreichen.

Der Kreis Kleve investiert für die gesamte Maßnahme rund 2,9 Millionen Euro. Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB). Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 02821 97709-0 zuerreichen.