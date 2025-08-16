Kreis Kleve übernimmt neun Auszubildende

Neun Auszubildende des Kreises Kleve haben in den vergangenen Wochen ihre Ausbildung abgeschlossen und ihre Abschlussprüfungen erfolgreich gemeistert.

„Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventinnen und Absolventen“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Ich freue mich, dass uns alle Nachwuchskräfte erhalten bleiben und wir sie in den unterschiedlichen Abteilungen der Kreisverwaltung übernehmen können. Die qualifizierte Ausbildung ist nach wie vor unser wichtigstes Instrument, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sind:

Abschlussprüfungen zur/zum Verwaltungsfachangestellten:

Lukas Barth (künftig in der Abteilung „Tierschutzangelegenheiten“)

Dünya Güden („Ausländerangelegenheiten“)

Dennis Kaiser („Straßenverkehr“)

Grazia Keders („Bafög-Angelegenheiten“)

Kira Köhnke („Personal“)

Fabienne Verdijk („Ausländerangelegenheiten“)

Abschlussprüfungen zur/zum Kreissekretär:

Delvan Cem Güden („Straßenverkehr“)

Jannik Lommen („Jugend und Familie“)

Abschlussprüfung Vermessungstechniker:

Jonas Kewitsch („Kataster und Vermessung“)

„Wir freuen uns, dass sich in jedem Jahr so viele junge Menschen für eine Ausbildung bei der Kreisverwaltung entscheiden“, sagt Ausbildungsleiterin Heike Hendricks.

Aktuell laufen die Ausschreibungen für den Ausbildungsstart 2026 unter www.kreis-kleve.de/ausbildung.