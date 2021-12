Kreis Kleve richtet Impfstelle in ehemaligem Gocher Supermarkt ein

Zusätzlich zu den mobilen Impfangeboten in allen 16 Städten und Gemeinden bietet der Kreis Kleve ab sofort weitere Impftermine in Goch an. Der ehemalige Aldi-Markt an der Gartenstraße 6 wird zu einer festen Impfstelle, die mehrmals pro Woche geöffnet ist. Dort finden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen statt. Auffrischungsimpfungen werden ab fünf Monaten nach der Basis-Impfung angeboten. Eine Terminbuchung ist notwendig. Dies ist ab sofort über das Portal www.impftermine-kreis-kleve.de möglich.

Die Impfstelle in Goch ist ab sofort geöffnet. In dieser Woche haben bereits erste Corona-Schutzimpfungen stattgefunden. Die Impftermine für Donnerstag, 16. Dezember 2021, waren bereits vor einiger Zeit terminiert und sind ausgebucht. Weitere Termine folgen und werden nach und nach im Buchungsportal eingestellt.

Zudem können kurzfristig die Kapazitäten für folgende bereits terminierte Impfangebote erweitert werden: Freitag, 17. Dezember, in Bedburg-Hau; Samstag, 18. Dezember, in Rees; Sonntag, 19. Dezember, in Kleve. Auch diese Termine sind über das Ticketportal zu buchen. Insgesamt stehen damit kurzfristig mehr als 2.200 zusätzliche Termine zur Verfügung.

Tägliche Stornierung von Impfterminen

„Ein regelmäßiger Blick in das Terminbuchungsportal lohnt auch für andere Standorte“, lautet der Hinweis der Kreisverwaltung Kleve. „Durch die zunehmenden Impfangebote – auch in den niedergelassenen Arztpraxen – benötigen viele Bürgerinnen und Bürger ihren bereits gebuchten Impftermin beim Kreis Kleve nicht mehr. Aktuell werden täglich mehrere Hundert Impftermine storniert. Diese Termine stellt der Kreis Kleve kurzfristig anderen Interessierten zur Verfügung.“

Zudem wird das Angebot mit Impfungen in allen 16 Städten und Gemeinden über den Jahreswechsel hinaus fortgeführt. Der Kreis Kleve stellt die nächsten Termine für Impfungen ab dem 20. Dezember in dieser Woche online. Weitere Informationen folgen.

Parallel laufen die Vorbereitungen für die Impfungen der Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Diese starten landesweit am Freitag, 17. Dezember. Der Kreis Kleve wird Impfungen für Kinder ebenfalls an eigenen Terminen anbieten. Weitere Informationen folgen.

Weitere Infos zu Impfangeboten erhalten Interessierte im Kreis Kleve unter https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich5/impfangebote/.