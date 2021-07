Kreis Kleve mit dem Rad entdecken

Coronakonform und mit verändertem Konzept findet der bekannte Niederrheinische Radwandertag in diesem Jahr erstmals als Niederrheinische Raderlebniswoche statt und bietet unter dem Motto „Stadt.Land.Fluss“ ein Naturerlebnis für alle Freund*innen des Niederrheins. In der letzten Sommerferienwoche vom 8. bis zum 15. August lässt sich auf ausgewählten Radtouren der Niederrhein mit seinen attraktiven Orten, der reizvollen Landschaft und seinen Wasserläufen entdecken. Auch Kevelaer ist bei einigen Routen vertreten (Nr. 7, 12, 15, 16, 17).

Auch dieses Mal haben die Aktiven die Wahl aus über 90 Routen. Es kann von 63 Orten aus gestartet werden. 25 Routen liegen im Kreis Kleve, einige davon grenzüberschreitend. Zwischen Kranenburg und Emmerich am Rhein und zwischen Rheurdt, Wachtendonk und Kerken kann aus Streckenlängen zwischen 23 und 70 Kilometern gewählt werden. Und für ambitionierte „Fietser“ oder E-Bike-Besitzer*innen ist ein Wechsel zwischen den Routen möglich, um die Strecke zu verlängern. Letztere werden im Kreisgebiet E-Bike-Ladestationen finden.

Orientierung mit Hilfe des Pocketplaners

Im Kreis Kleve soll es in diesem Jahr besonders leicht sein, den Strecken der Niederrheinischen Raderlebniswoche zu folgen, denn sie alle führen entlang des Knotenpunktsystems. Erst kürzlich hat die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve einen Pocketplaner herausgebracht, der alle Knotenpunkte im Kreis Kleve zeigt und somit die Orientierung beim Radeln nach Zahlen erleichtert (das KB berichtete). „Die Resonanz auf die Pocketplaner, die seit wenigen Wochen bei allen Städten und Gemeinden im Kreis Kleve, bei der Kreis-WfG und bei vielen Bäckerfilialen erhältlich sind, ist durchweg positiv“, heißt es seitens der Kreis-WfG. Man habe nicht nur viele Bürger*innen im Kreis Kleve erreicht, die den Pocketplaner dankbar angenommen haben, sondern auch viele Gäste aus den umliegenden Kreisen und den Niederlanden, die das Knotenpunktsystem nun mit der Übersichtskarte testen wollten.

Fahrrad und Gutscheine zu gewinnen

Auch bei der diesjährigen Niederrheinischen Raderlebniswoche, die von der Niederrhein Tourismus GmbH koordiniert wird, können sich die Teilnehmenden an einem Gewinnspiel beteiligen. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Fahrrad und Gutscheine für Erlebnisse am Niederrhein. Dazu müssen Schlüsselwörter an der Route notiert und in ein Kontaktformular auf der Internetseite der Raderlebniswoche eingegeben werden. Anders als beim früheren Niederrheinischen Radwandertag gibt es coronakonform allerdings keine festen Start- und Endzeiten, keine Stempelstellen und kein Rahmenprogramm vor Ort.

Für alle Interessierten stehen die Radrouten unter www.niederrhein-tourismus.de/raderlebniswoche bereit. Weitere Informationen zum Gewinnspiel sind dort ebenfalls zu finden.