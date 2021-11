Kreis Kleve meldet 109 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Nachdem wir die aktuellen Corona-Infektionszahlen für Kevelaer und den Kreis Kleve in den vergangenen Monaten aufgrund der sich entspannenden Lage lediglich in einem Live-Ticker auf unserer Website veröffentlicht haben, ändern wir die Berichterstattung angesichts der aktuellen Entwicklungen. Ab sofort wird es wieder mehrfach in der Woche separate Beiträge zur Corona-Lage im Kreis und in der Wallfahrtsstadt bei uns geben. Beinhalten werden diese unter anderem Angaben zu den Neuinfektionen, zur 7-Tage-Inzidenz, zu Krankenhausaufenthalten sowie zu möglichen Hotspots.

Corona-Lage am 11. November 2021

Am heutigen Donnerstag, 11. November 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 14.193 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Mittwoch 109 neue Infektionen gemeldet.

Von den 14.193 Indexfällen sind 1.263 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 110,3). 147 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Von den insgesamt 14.193 bestätigten Corona-Fällen gelten 13.305 als genesen; 205 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 29 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 139,4.

Die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve laut RKI:

Do., 11.11. – 139,4

Mi., 10.11. – 131,7

Di., 09.11. – 116,7

Mo., 08.11. – 109,1

So., 07.11. – 115,1

Sa., 06.11. – 109,4

Fr., 05.11. – 92,5

Do., 04.11. – 80,7

Aktuell befinden sich insgesamt 906 Personen in häuslicher Quarantäne.